Tesla Boy, 18 декабря, «16 Тонн»

18-го дека­бря, на площадке одного из самых старых и уважаемых клубов Моск­вы «16 тонн», пройдёт пре­дно­во­го­дний му­зы­каль­ный ко­нцерт груп­пы Tesla Boy

Прог­рам­ма будет включать в себя все самые лю­би­мые старые пе­сни, аку­стиче­ские имп­ро­ви­зации и, коне­чно же, новые треки из миниаль­бома Moses. Концерт в «16 тонн» пройдёт в духе уютного и празд­ни­чного квар­тир­ка, с ощущением при­ближающейся по­лу­ночи и боем но­во­го­дних кура­нтов, под ко­то­рые при­ня­то за­га­дывать же­ла­ние. Всех го­стей будет ожидать непо­ддель­ная ат­мос­фера тёплого ве­че­ра у ка­ми­на в кругу своих зна­ме­нитых и талант­ливых друзей.

И в лице одного из таких име­ни­тых друзей, ожидается появ­ление лю­би­мого са­ксо­фо­ни­ста груп­пы — Николая Моисеенко и не менее лю­би­мого ис­пол­ни­те­ля Cedric K Gasa­ida, извест­ного во­ка­ли­ста канадс­кой груп­пы Azari & III. Дуэт Седрика и Антона Севи­до­ва уже знаком мо­сковс­кой пу­блике, но каж­дое их со­вмест­ное выс­туп­ление — уникаль­ное, при­но­сящее ещё бо­льшее ожи­вление лю­бо­му кон­цер­ту. Моисеенко, Седрик — не все, кого по­счаст­ливи­тся увидеть и услышать 18-го дека­бря, без но­во­го­дних пода­рков в прог­рам­ме то­чно не обойдётся.

Все пре­дно­во­го­днее меро­при­ятие Tesla Boy будет транс­ли­ро­ваться на Afi­sha Live.