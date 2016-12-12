Tesla Boy, 18 декабря, «16 Тонн»
Программа будет включать в себя все самые любимые старые песни, акустические импровизации и, конечно же, новые треки из миниальбома Moses. Концерт в «16 тонн» пройдёт в духе уютного и праздничного квартирка, с ощущением приближающейся полуночи и боем новогодних курантов, под которые принято загадывать желание. Всех гостей будет ожидать неподдельная атмосфера тёплого вечера у камина в кругу своих знаменитых и талантливых друзей.
И в лице одного из таких именитых друзей, ожидается появление любимого саксофониста группы — Николая Моисеенко и не менее любимого исполнителя Cedric K Gasaida, известного вокалиста канадской группы Azari & III. Дуэт Седрика и Антона Севидова уже знаком московской публике, но каждое их совместное выступление — уникальное, приносящее ещё большее оживление любому концерту. Моисеенко, Седрик — не все, кого посчастливится увидеть и услышать 18-го декабря, без новогодних подарков в программе точно не обойдётся.
Все предновогоднее мероприятие Tesla Boy будет транслироваться на Afisha Live.