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Игги Поп и Джастин Тимберлейк номинированы на «Золотой глобус»

10:38 13.12.2016
Игги Поп. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
Игги Поп. Фото с офстраницы музыканта в Facebook

Джастин Тимберлейк, Ариана Гранде, Игги Поп стали номнантами на престижную кинопремию «Золотой глобус».

Претенденты на получение наград «Золотого глобуса» были объявлены в минувший понедельник в Лос-Анджелесе. Тимберлейк фигурирует с треком «Can’t Stop the Feeling» из мультфильма «Тролли». Ариана Гранде представлена в компании со Стиви Уандером за исполнение песни «Faith» из мультфильма «Зверопой». В свою очередь «дедушка панк-рока» Игги Поп номинирован совместно с группой Danger Mouse за трек к фильму «Золото». Также в номинации «Лучшая песня» представлена создатель популярного бродвейского мюзикла «Гамильтон» Лин-Мануэль Миранда за песню «How Far I’ll Go» к мультфильму «Моана».

В категории «Лучший оригинальный саундтрек» представлены картины «Скрытые фигуры» (Фарелл Уильямс/Ханс Циммер/Бенджамин Уоллфиш), «Прибытие» (Йохан Йоханнссон), «Лев» (Дастин О’Халлоран/Hauschka), «Ла-Ла Лэнд» (Джастин Гурвиц) и «Лунный свет» (Николас Брителл).

Полный список претендентов на «Золотой глобус» представлены на сайте премии. 74-я церемония награждения пройдет 8 января в Лос-Анджелесе.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Киномания и саундтреки, Музыка в мире, Музыкальные награды в мире
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