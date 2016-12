Адель и Coldplay стали лауреатами премии BBC Music Awards

В Лондоне состоялось вручение ежегодной музыкальной премии BBC Music Awards.

Как сообщает BBC News британская певица Адель второй год подряд завоевала две награды. В этом году она была отмечена в номинациях «Альбом года» и «Песня года». В 2015 году она была названа «Лучшим британским артистом» и победила в категории «Лучший живой концерт». На церемонии награждения Адель не присутствовала, но прислала письмо с благодарностями, которое зачитал Робби Уильямс.

В этом году звания лучший британский артист удостоилась группа Coldplay, которые также не смогли быть на церемонии и прислали видеообращение из Австралии. А награду за лучшее живое исполнение получила группа The 1975 + Live Lounge Symphony за кавер на песню One Direction «What Makes You Beautiful».

Награду в номинации «BBC Introducing Award» получила певица Иззи Бизу.