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Адель и Coldplay стали лауреатами премии BBC Music Awards

13:47 13.12.2016
Адель. Фото с офстраницы артистки в Facebook
Адель. Фото с офстраницы артистки в Facebook

В Лондоне состоялось вручение ежегодной музыкальной премии BBC Music Awards.

Как сообщает BBC News британская певица Адель второй год подряд завоевала две награды. В этом году она была отмечена в номинациях «Альбом года» и «Песня года». В 2015 году она была названа «Лучшим британским артистом» и победила в категории «Лучший живой концерт». На церемонии награждения Адель не присутствовала, но прислала письмо с благодарностями, которое зачитал Робби Уильямс.

В этом году звания лучший британский артист удостоилась группа Coldplay, которые также не смогли быть на церемонии и прислали видеообращение из Австралии. А награду за лучшее живое исполнение получила группа The 1975 + Live Lounge Symphony за кавер на песню One Direction «What Makes You Beautiful».

Награду в номинации «BBC Introducing Award» получила певица Иззи Бизу. 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыкальные награды в мире
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