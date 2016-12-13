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Дельфин (акустика + электричество), 16-17 декабря, «16 Тонн»

01:16 13.12.2016
Дельфин © KM.RU, Евгений Стукалин
Дельфин © KM.RU, Евгений Стукалин
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Акустический Концерт Дельфина — особенная история

К нему едва ли подходит рекламный эпитет «эксклюзивный», но именно таковым это выступление и является. Еще раз стоит напомнить, что акустические концерты Дельфина — большая редкость. Благодаря камерной атмосфере, изменениям в аранжировках и новому характеру звучания, на этих концертах слушатели могут погрузиться ещё глубже в творчество группы, еще тоньше прочувствовать каждую композицию.

«Акустика» Дельфина 16 декабря в расширенном составе и с новым звучанием — тот самый случай, когда не рекомендуется пропускать концерт любимого артиста, все песни которого ты, казалось бы, знаешь наизусть.

А 17 декабря в «Тоннах» прозвучит электричество Дельфина. Его музыка — эклектика психоделического рока и атмосферного инди, а минималистический электронный бекграунд аранжировок оттеняет пронзительная лирика. Каждая студийная работа Дельфина — откровение, а каждый концерт — исповедь.


 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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