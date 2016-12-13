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«Смысловые Галлюцинации» (последний концерт), 19 декабря, «Крокус Сити Холл»

12:11 13.12.2016
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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19 декабря 2016 года в столичном Crocus City Hall состоится последний концерт группы «Смысловые Галлюцинации» под символичным названием «Уходим в Вечность…»

Осенью этого года группа «Смысловые Галлюцинации» проедет по стране с финальным туром. В конце прошлого года Сергей Бобунец опубликовал в сети видеообращение к поклонникам, в котором заявил, что в конце 2016-го года история группы «Смысловые Галлюцинации» завершится.

«Вы, наверное, меня поймете. Помните мультик про капитана Врунгеля, где была фраза «Как корабль назовешь – так он и поплывет»? А теперь представьте, как тяжело  жить 26 лет с названием «Смысловые Галлюцинации»… Хочу сказать огромное спасибо всем, кто приходил, и еще будет приходить на наши концерты. Именно вы даете жизнь и группе, и мне».

Музыкальные заслуги «Смысловых Галлюцинаций» можно перечислять долго: 12 альбомов, 27 клипов, два полноценных DVD, несколько крупнейших музыкальных премий страны. Саундтреки команды исчисляются десятками, космонавты на МКС цитируют песни «СГ», а мировая звезда бокса - непобедимый Сергей Ковалев - всегда выходит на ринг под песню «Вечно молодой». Студия, гастроли, кино, спорт, космос… Свою историю команда завершает, находясь на пике творческой и концертной формы. Многие могут задаться вопросом – почему? Ответ прост. Для того, чтобы двигаться дальше, нужно не бояться свернуть с проторенного пути. Только тогда появятся возможности для новых экспериментов, свершений, целей.

Понимая, как важно поклонникам еще раз услышать любимые песни со сцены, в рамках финального тура музыканты будут исполнять все свои хиты. Те песни, которые, не смотря ни на что, навсегда останутся с музыкантами и со зрителями. Со всеми, кто прожил эти 26 лет со «Смысловыми Галлюцинациями».

Финальный аккорд гастрольного тура последних героев Урала пройдёт в Москве. 19 декабря на сцене Crocus City Hall вечно молодая группа «Смысловые Галлюцинации» уйдёт в вечность.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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