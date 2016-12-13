Анимация «Кругом враги»

Исполнитель: Анимация, Название: «Кругом враги», Стиль: рок, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

К третьему альбому чистопольская «Анимация» нарастила мускулы. Если предыдущая пластинка «Распутье» рождалась в муках, то диск «Кругом враги», по словам музыкантов, «выдохнулся» легко. Это произошла и благодаря наработанному опыту звукозаписи, и правильному подходу к творческому процессу. Не секрет ведь, что минувшим летом лидер коллектива Константин Кулясов проехался на машине по городам России, совмещая туризм с организацией собственных концертов. А подобный прецедент всегда дает новые импульсы и расширяет горизонты.

«Русские города» - собственно, так называется первая же песня альбома. Правда, принадлежит она перу не Кулясова, а дубненского барда Эльдуса Сайфулина. В песне ощутима всеобъемлющая российская тоска и некое сожаление по поводу древних городов, утративших былое геополитическое значение. В центре повествования — три небольших подмосковных города Икша, Яхрома и Дмитров, кучкующихся в одном районе. Звучит песня так заманчиво, что у поклонников «Анимации» (а заодно и Сайфулина) будет повод самим продолжить стихийное путешествие Кулясова, но уже по предложенному здесь маршруту. Благо, можно обернуться буквально за день.

В остальных треках «Анимация» пытается выстроить хрупкий баланс между собой и враждебной реальностью. Разброс эмоций — от деструктивного отчаяния (взвинченный «Баян» с психоделической гармонью Рушана Аюпова в духе раннего «Ноля», истеричная «Уходи») до обретения зыбкой гармонии. В «Трамваях» предложен нехитрый медитативный рецепт: выпить ночью кофе с молоком и подумать об общественном транспорте, который, как мы знаем из песни Земфиры, по ночам «не ходит кругами, а только от края до края». Конечно, в этом методе есть нечто иррациональное, но, главное, что он действительно работает!

Альбом звучит жирно, уверенно, убедительно. Конечно, во многом это случилось благодаря упомянутому Рушану Аюпову и присоединившемуся к «Анимации» экс-гитаристу «Мумий Тролля» Юрию Цалеру. Никуда не делась и привычная для группы сермяжность — например, «Кругом враги» написана как бы поверх «Солдата на привале» Алексея «Полковника» Хрынова. Такие вещи, конечно, строго на любителя, а вот баллада «Самолетами», звучащая в духе «Танцев Минус» и «Секрета» действительно стильна и хороша. Тем более, она — о небритых рокерах, на которых еще Россия держится. Пока он штурмуют плацкартные вагоны, чтобы сыграть концерт где-нибудь в Твери, нам никакие враги не страшны!