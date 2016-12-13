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Яндекс определил музыкальные предпочтения россиян в 2016 году

12:48 13.12.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Аналитики отечественного стримингового сервиса «Яндекс.Музыка» обнародовали список самых популярных песен и альбомов 2016 года.

Как сообщает «Интерфакс», в Топ-10 популярных композиций не попал ни один российский трек. Первую строчку занимает песня группы Twenty One Pilots «Stressed Out». За ней следуют Coldplay с «Hymn For The Weekend» и Lost Frequencies/Janieck Devy «Reality». В десятку лучших треков также попали работы Сии, Дьюка Дюмона, Джастина Тимберлейка.

В альбомном рейтинге лидирует Сия с пластинкой «This Is Acting», она же возглавила топ зарубежных исполнительниц. Среди мужчин лидерство занял Алан Уокер, а среди групп — британцы Coldplay.

Среди русскоязычных песен первую строчку заняла композиция Елки «Грею счастье». Далее следуют треки «Пьяное солнце» (Alekseev), «Выхода нет» («Сплин»), «К черту любовь» (Loboda), «Экспонат» («Ленинград»). В русскоязычном альбомном чарте лидерство закрепилось за пластинкой группы Serebro «Сила трех».

Также на «Яндекс.Музыке» с большим интересом отнеслись к музыке из фильмов и сериалов. И там лидером по прослушиваниям стал саундтрек к фильму «Отряд самоубийц».

Компания также провела исследование какую музыку предпочитают слушать в регионах. Оказалось, что жители Новосибирска предпочитают Radiohead, в Городе на Неве слушают «Аукцион», в Краснодаре — Дэвида Боуи, в Уфе - «Чайф», в Москве — скрипача Дэвида Гетту, а в Самаре — Владимира Высоцкого.

При составлении рейтингов учитывалось число прослушиваний на сайте и в приложениях «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Радио».

Темы: Музыка в мире, Музыка в России, Рейтинги
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13.12.2016, 15:46
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