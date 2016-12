Яндекс определил музыкальные предпочтения россиян в 2016 году

Аналитики отечественного стримингового сервиса «Яндекс.Музыка» обнародовали список самых популярных песен и альбомов 2016 года.

Как сообщает «Интерфакс», в Топ-10 популярных композиций не попал ни один российский трек. Первую строчку занимает песня группы Twenty One Pilots «Stressed Out». За ней следуют Coldplay с «Hymn For The Weekend» и Lost Frequencies/Janieck Devy «Reality». В десятку лучших треков также попали работы Сии, Дьюка Дюмона, Джастина Тимберлейка.

В альбомном рейтинге лидирует Сия с пластинкой «This Is Acting», она же возглавила топ зарубежных исполнительниц. Среди мужчин лидерство занял Алан Уокер, а среди групп — британцы Coldplay.

Среди русскоязычных песен первую строчку заняла композиция Елки «Грею счастье». Далее следуют треки «Пьяное солнце» (Alekseev), «Выхода нет» («Сплин»), «К черту любовь» (Loboda), «Экспонат» («Ленинград»). В русскоязычном альбомном чарте лидерство закрепилось за пластинкой группы Serebro «Сила трех».

Также на «Яндекс.Музыке» с большим интересом отнеслись к музыке из фильмов и сериалов. И там лидером по прослушиваниям стал саундтрек к фильму «Отряд самоубийц».

Компания также провела исследование какую музыку предпочитают слушать в регионах. Оказалось, что жители Новосибирска предпочитают Radiohead, в Городе на Неве слушают «Аукцион», в Краснодаре — Дэвида Боуи, в Уфе - «Чайф», в Москве — скрипача Дэвида Гетту, а в Самаре — Владимира Высоцкого.

При составлении рейтингов учитывалось число прослушиваний на сайте и в приложениях «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Радио».