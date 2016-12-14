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Оркестр Нацгвардии Хабаровска наказали за исполнение хитов «Ленинграда»

14:33 14.12.2016
Сергей Шнуров © KM.RU, Илья Шабардин
Сергей Шнуров © KM.RU, Илья Шабардин

Новосибирские православные активисты добились исключения из репертуара оркестра Нацгвардии Хабаровска хитов группы «Ленинград», сообщает «Комсомольская правда».

Оркестр Нацгвардии Хабаровска включил в свою программу хит Сергея Шнурова и Ко «Лабутены» в мае текущего года, после того как композиция буквально взорвала интернет. Впервые трек был исполнен оркестром на фестивале «Амурская волна», а затем оркестр повторил программу в Екатеринбурге.

Это вызвало возмущение православных активистов, которые начали писать письма в различные инстанции. По их мнению «Ленинград» «легализует публичное сквернословие, пропагандирует курение и потребление алкоголя». Спустя несколько месяцев активистами был получен ответ от министра культуры Хабаровского края Натальи Якутиной, согласно которому «Лабутены» были исполнены без согласования с организаторами, за что оркестр понес наказание. «Оргкомитетом фестиваля принято решение об отстранении оркестра штаба от дальнейшего участия в программе фестиваля», - заявила она.

Представители оркестра подтвердили эту информацию, заявив, что им запретили играть песни «Ленинграда». «Поэтому теперь мы играем только «Три танкиста — три веселых друга» и «Катюшу», чтобы всем православным нравилось. Но мы не переживаем, у нас есть и другой репертуар», - заявили представители оркестра.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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