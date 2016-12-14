Смех «Импортозамещение»

Исполнитель: Смех, Название: «Импортозамещение», Стиль: панк-рок, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Общим местом считается, что панк — это музыка мегаполисов, рваные ритмы больших городов. Но небывалый подъем подмосковного панк-движения вносит некоторые коррективы в данное утверждение. Дело тут, видимо в относительной близости таких городов к цивилизации и в том, что при этом в таких местах меньше суеты и больше поводов для раздолбайства и созерцательности. Могут спокойно копить впечатления и писать зубастые песни, облеченные в довольно изящную форму.

Истринский «Смех» успешно воплощает подобную модель. Их оформленный в виде газеты альбом «Импортозамещение» содержит горделивую ремарку «калифорнистринский панк-рок всея Руси» - и это не пустая бравада. В условиях, когда подлинных легенд «калифорняка» зазвать к нам на гастроли удается далеко не всегда, «Смех» со своим «импортозамещением» оказывается довольно кстати. Тем более, истринцы тяготеют к некоему универсализму, охватывая самый широкий круг тем. Здесь и остроумный стеб над главной рок-радиостанцией России («Их радио»), и шпильки в адрес властей («Члены страны»), и рефлексия по поводу все того пресловутого импортозамещения («Санкции»), и даже попытка психологического обоснования апокалиптических настроений («Я верю»). Всё подано бодренько, дерзко с огоньком.

Более всего «смехачей» занимает проблема морального давления на окружающих, нарушение границ внутренней свободы и навязчивые инструкции о том, «как нужно жить». Рассматривается она в самых разных разрезах — начиная от мещанского самодовольства («Мозг не е...») и заканчивая нудным гундежом пресловутых «тру-панков» («Punk's Not Dead», «Зашквар»). Виртуознее всего проблема описана в личностной плоскости — такова песня «Ты и я» в которой прослеживается, как извечное стремление людей к доминированию друг над другом разрушает дружеские и любовные отношения.

К сожалению, в тщательно выстроенной парадигме «Смеху» не удается удержаться самому. В «Г...нюке» музыканты создают обидную карикатуру на Иосифа Кобзона, которому, ничтоже сумняшеся желают «всей страной уехать навсегда». Но не эта ли самоуверенная попытка рубить сплеча за всех подверглась критике в «Зашкваре» и «Punk's Not Dead»? Впрочем, достоинств альбома это не умаляет — и то же посвящение Кобзону изрядно веселит сниженными цитатами изх «Мишки-одессита». Да и что взять с группы, которая собственную суть характеризует с помощью песни «Очень вкусное г...но»? В конце концов, шутам при дворе короля всегда было дозволено чуть больше, чем простым смертным.