Суд оставил за Гуфом право на творческий псевдоним

Российский рэпер Алексей Долматов выиграл суд за право использования творческого псевдонима Гуф (Guf).

Как сообщает агентство Intermedia со ссылкой на представителей лейбла Warner Music Russia, Московский городской суд отменил решение суда первой инстанции в отношении музыканта.

В начале сентября 2015 года компания ООО «Айконмедиа» подала иск к Warner Music с требованием выплатить компенсацию за использование Долматовым псевдонима Гуф. Компания также подала аналогичный иск к самому исполнителю, выиграв судебное дело.

Однако ответчики — Долматов и Warner Music – решили обжаловать данное решение. В ходе судебного разбирательства было выявлено, что Долматов использовал псевдоним Гуф начиная с 2004 года, задолго до даты приоритета тварного знака Guf компанией «Айконмедиа», зарегистрировавшей этот товарный знак только в 2006 году.

Таким образом, суд подтвердил правоту позиции Warner Music и Гуфа.