Участница America’s Got Talent споет на инаугурации Трампа

Стало известно имя артистки, которая исполнит американский национальный гимн на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в январе 2017 года.

Во время эфира передачи Today Show телеканала NBC 16-летняя певица Джеки Эванко заявила, что честь исполнять гимн США досталась ей. «Я очень рада! Это будет круто», - прокомментировала она.

По неподтвержденной информации компанию девушке может составить Андреа Бочелли.

Имя Джеки Эванко стало известно в 2010 году. В возрасте 10 лет она заняла второе место в шоу America’s Got Talent («В Америке есть таланты»). Она поет в жанре классического кроссовера и за последние шесть лет она выпустила шесть полноформальных альбомов.

Ранее Эванко уже пела на официальных мероприятиях Белого дома, а также выступала на благотворительном концерте, где присутствовал Трамп. В 2012 году она спела с Дмитрием Хворостовским и Суми Йо в сопровождении симфонического оркестра на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.