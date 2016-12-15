Поклонники Guns’N’Roses раскупили билеты на концерты за считанные дни

Билеты на европейские концерты группы Guns’N’Roses в рамках реюнион-тура были раскуплены буквально за несколько дней.

По данным Forbes, только в день старта продаж было продано более миллиона билетов. Тур, стартующий в Европе в 2017 году, станет продолжением серии шоу, которые «Ганзы» дали в 2016 году после объявления о том, что в концертах примут участие оригинальные участники группы — Слэш, Дафф МакКаган, а также клавишник Диззи Рид.

Концерты, прошедшие в Северной и Латинской Америки имели бешеный успех. В общей сложности за весь тур было продано более 2 миллионов билетов, а сама группа в основном играла на стадионах.

Турне 2017 года захватит страны Европы и Азии, кроме того концерты запланированы в Новой Зеландии и Австралии.