Ученые назвали редкий цветок в честь Джими Хендрикса

Ученые из университета Сан-Диего (штат Калифорния) обнаружили неизвестный ранее цветок, который был назван ими в честь гитариста Джими Хендрикса.

Как сообщает The Japan Times, цветок был найден на полуострове Калифорния в Мексике. Растение высотой меньше 30 сантиметров с розовато-белыми цветами семейства толстянковых получило название Dudleya hendrixii (Вечноживущий Хендрикс). Отмечается, что растение обладает довольно внушительной продолжительностью жизни и способно долго обходиться без воды и расти даже в самой пустынной местности.

Отмечается, что растение было открыто бывшим аспирантом университета Сан-Диего во время прослушивания песни Хендрикса «Voodoo Child». Именно поэтому оно было названо в честь музыканта. Ученые добавляют, что в отличие от музыки Хендрикса и памяти о нем, сам цветок находится под угрозой исчезновения.