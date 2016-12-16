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Ученые назвали редкий цветок в честь Джими Хендрикса

10:05 16.12.2016
Джими Хендрикс. Фото A. Vente с сайта wikipedia.org
Джими Хендрикс. Фото A. Vente с сайта wikipedia.org

Ученые из университета Сан-Диего (штат Калифорния) обнаружили неизвестный ранее цветок, который был назван ими в честь гитариста Джими Хендрикса.

Как сообщает The Japan Times, цветок был найден на полуострове Калифорния в Мексике. Растение высотой меньше 30 сантиметров с розовато-белыми цветами семейства толстянковых получило название Dudleya hendrixii (Вечноживущий Хендрикс). Отмечается, что растение обладает довольно внушительной продолжительностью жизни и способно долго обходиться без воды и расти даже в самой пустынной местности.

Отмечается, что растение было открыто бывшим аспирантом университета Сан-Диего во время прослушивания песни Хендрикса «Voodoo Child». Именно поэтому оно было названо в честь музыканта. Ученые добавляют, что в отличие от музыки Хендрикса и памяти о нем, сам цветок находится под угрозой исчезновения. 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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16.12.2016, 14:09
Вальцман труп

Нда, великолепно! Все перечисленное - копипаста с зарубежных музыкантов. Особенно великолепный пример - Ария, 100% Iron Maiden. А Хендрикс был первопроходец в жанре, в этом вся соль. Он вдохновлял как раз тех, кого копипастили наши "гении". А что касается виртуозности, то это не критерий таланта и качества.
16.12.2016, 13:55
Paul

да...кстати и у нас есть точно такие же коммерческие пустышки (только пожиже и уж совсем без ничего) - это кирькоров,белан,всякие стасымихайловы,орбакайтЫ ...про прочие девичьи(и не только) фабричные коллективы вообще помолчу,хотя там как раз все сделано со студийной и медийной точки зрения весьма профессионально,но опять же нет творчества и таланта,мы ведь о таланте говорим ?...но зато есть БАБЛО.
Бабло и Таланты "несовместны" ?
Не соглашусь:примеров масса.Из наших - да вот Пугачева - это Талант.Я про Пугачеву конца 70-х начала 80-х.
Маккартни,Флойд,Пейдж,Плант,Гиллан,да и недавно помянутый Дидье Муруани - тоже кое что сделал в Музыке.Забавно...но почти все имена - Европа.
16.12.2016, 13:21
Paul

Как музыкант и гитарист - подтверждаю,ты ПРАВ.Это чисто пиндосская коммерческая "звязда",такая же пустышка,как потаскушка Чикконе,нарик ПрЫнц,все репперское фуфло или множество других им подобных.
Бабло и реклама.А Творчества - 0,001 десятых.
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