В 2017 году в Москве появится сквер имени Мстислава Ростроповича.

Как сообщает ТАСС, имя легендарного виолончелиста и дирижера будет присвоено скверу, расположенному на пересечении Елисеевского и Брюсова переулков. Как отметил заммэра Москвы Леонид Печатников, вдова Ростроповича, оперная певица Галина Вишневская мечтала о том, чтобы этот сквер носил его имя.

В этом, пока безымянном сквере, находится памятник Ростроповичу работы скульптора Александра Рукавишникова. Он был установлен в 2012 году. Сама площадь сквера составляет почти 3 тысячи кв.м. Рядом с ним расположен Дом композиторов.

В 2017 году исполнится 90 лет со дня рождения Ростроповича и 10 лет со дня его смерти. Предложение о присвоении скверу имени Мстислава Ростроповича одобрено Городской межведомственной комиссии по наименованиям.