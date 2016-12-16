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В Москве появится сквер имени Мстислава Ростроповича

16:34 16.12.2016
Мстислав Ростропович. Фото Vladimir Vyatkin с сайта wikipedia.org
Мстислав Ростропович. Фото Vladimir Vyatkin с сайта wikipedia.org

В 2017 году в Москве появится сквер имени Мстислава Ростроповича.

Как сообщает ТАСС, имя легендарного виолончелиста и дирижера будет присвоено скверу, расположенному на пересечении Елисеевского и Брюсова переулков. Как отметил заммэра Москвы Леонид Печатников, вдова Ростроповича, оперная певица Галина Вишневская мечтала о том, чтобы этот сквер носил его имя.

В этом, пока безымянном сквере, находится памятник Ростроповичу работы скульптора Александра Рукавишникова. Он был установлен в 2012 году. Сама площадь сквера составляет почти 3 тысячи кв.м. Рядом с ним расположен Дом композиторов.

В 2017 году исполнится 90 лет со дня рождения Ростроповича и 10 лет со дня его смерти. Предложение о присвоении скверу имени Мстислава Ростроповича одобрено Городской межведомственной комиссии по наименованиям.

Темы: Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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