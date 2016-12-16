Вокалисты ВИА «Верасы» отметили годовщину семейной жизни на «Легендах Ретро FM»

«Нет, ты пойми! У нас традиция! Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями идем...». Ладно, ладно, не совсем так — не 31 декабря и не в баню, но у нас действительно есть традиция.

И называется она — музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM». И каждый год, на протяжении вот уже 12 лет, в середине декабря в столичный спорткомплекс «Олимпийский» стекается народ. Спустя столько лет ты уже видишь знакомые лица и это все больше и больше напоминает не музыкальный фестиваль, а эдакую встречу старых друзей.

«Верасы»

Любопытно, в Москве с завидной регулярностью проводятся музыкальные фестивали ретро-направленности. Но только «Легенды» приобрели некий статус - «обязателен к посещению». Быть может это удачный подбор артистов, радующих своими хитами зрителей. А быть может удачное время, когда люди уже мысленно настраиваются на празднование Нового года, небольшой отдых, передышку в сумасшедшей суете большого города.

«Божья Коровка»

Организаторы «Легенд ретро FM» по праву гордятся тем, что зачастую дают новую жизнь группам, которые по какой-то причине прекращали свое существование. Многие коллективы, собравшись однажды для выступления в Москве, впоследствии продолжают сценическую деятельность, пусть и не такую активную, как это было на пике популярности, но все же. И некоторые из них становятся в дальнейшем частыми участниками «Легенд».

Army Of Lovers

К таким «старожилам» фестиваля можно отнести немецкую поп-группу Arabesque и шведское экстравагантное поп-трио Army Of Lovers. Эпатажные шведы приехали в этом году на фестиваль уже в третий раз, и в третий раз именно они стали «камертоном» «Легенд ретро FM». Им отводится самое «топовое» время выступления и они исполняют больше всех песен.

Татьяна Веденеева и Дмитрий Харатьян

Ведущими шоу по обыкновению стали Татьяна Веденеева и Дмитрий Харатьян. В этот раз в их джинглах было много спонсорской рекламы, а потому публика пропускала многое из того, что они говорили «мимо ушей». Все бы так и продолжалось, если бы перед выходом Army Of Lovers ведущие буквально «поразили» познаниями в истории популярного шведского поп-трио. Те, кто так или иначе следили в «лихие 90-е» за зарубежной музыкальной сценой, с удивлением узнали, что шведов, например, «запрещали в СССР». Странное, надо сказать, это было «запрещение», когда тот же хит «Sexual Revolution» звучал буквально из каждого утюга, клипы «Любовников» крутились в горячей ротации музыкальных каналов, интервью с музыкантами украшали самые популярные в то время газеты и журналы.

Army Of Lovers

Но именно такие незначительные (или значительные) «ляпы» придают лишь очарование шоу. Надо сказать, наследие Army Of Lovers достаточно обширное, так что группе удается не повторяться. Разве что без упомянутой выше «Sexual Revolution» не обходится ни одно их выступление. Помимо этого хита со сцены «Олимпийского» прозвучали «Israelism», «Lit de Parade», «Let the sunshine in» и «Crusified».

Дмитрий Маликов

Среди других гостей фестиваля стоит отметить белорусское ВИА «Верасы». Ядвига Поплавская и Александр Тиханович исполнили «Я у бабушки живу» и «Малиновку», после чего ведущие поздравили семейную пару с 41-летием бракосочетания.

Игорь Николаев

Буквально за полчаса до начала из лайн-апа фестиваля исчезло имя Саманты Фокс, которая не смогла приехать из-за болезни. Гостями 12-х «Легенд ретро FM» также были Дмитрий Маликов, F.R. David, Игорь Николаев, Натали, Татьяна Буланова, Лариса Черникова, Afric Simone, Arabesque, «Самоцветы». Шоу закончилось, но оно обязательно вернется в следующем году. По традиции, фестиваль транслировался в режиме он-лайн на сайте радиостанции «Ретро FM», ну а полностью фестиваль будет показан как обычно в новогодние каникулы на РЕН-ТВ.