Стал известен гонорар Шнурова за новогодние корпоративы
Группа рокера Сергея Шнурова «Ленинград» стала одной из самых высокооплачиваемой на российской эстраде.
Согласно данным Life.ru, гонорар «Ленинграда» для корпоративных выступлений стартует со 100 тысяч долларов. Выше гонорар только у примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, которая соглашалась на корпоративы за сумму от 200 тысяч долларов.
В новогоднюю ночь ценник артистов обычно поднимается как минимум в два раза. Так 40-минутное выступление Валерии обойдется в 100 тысяч евро, тогда как ее стандартный корпоративный гонорар — 50 тысяч евро. Стоимость же «Ленинграда» составит не менее 300 тысяч евро. В эту сумму не входит трансфер, проживание коллектива и ее техкоманды в количестве 50 человек. В Москве «Ленинград» согласны проживать в отелях только уровня Lotte или Barvikha.
В предновогоднюю неделю выступление Сергея Шнурова и Ко обойдется заказчику в 150 тысяч долларов. Издание отмечает, что в последние 15 лет «Ленинград» отказывался выступать в новогоднюю ночь, однако в этом году лидер группы решил сделать исключение за тройную оплату.