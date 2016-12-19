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Стал известен гонорар Шнурова за новогодние корпоративы

13:52 19.12.2016
Концерт группы «Ленинград» в «Зеленом театре» © KM.RU, Илья Шабардин
Концерт группы «Ленинград» в «Зеленом театре» © KM.RU, Илья Шабардин
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Группа рокера Сергея Шнурова «Ленинград» стала одной из самых высокооплачиваемой на российской эстраде.

Согласно данным Life.ru, гонорар «Ленинграда» для корпоративных выступлений стартует со 100 тысяч долларов. Выше гонорар только у примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, которая соглашалась на корпоративы за сумму от 200 тысяч долларов.

В новогоднюю ночь ценник артистов обычно поднимается как минимум в два раза. Так 40-минутное выступление Валерии обойдется в 100 тысяч евро, тогда как ее стандартный корпоративный гонорар — 50 тысяч евро. Стоимость же «Ленинграда» составит не менее 300 тысяч евро. В эту сумму не входит трансфер, проживание коллектива и ее техкоманды в количестве 50 человек. В Москве «Ленинград» согласны проживать в отелях только уровня Lotte или Barvikha.

В предновогоднюю неделю выступление Сергея Шнурова и Ко обойдется заказчику в 150 тысяч долларов. Издание отмечает, что в последние 15 лет «Ленинград» отказывался выступать в новогоднюю ночь, однако в этом году лидер группы решил сделать исключение за тройную оплату.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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19.12.2016, 16:33
Гость: Kostya38

Эти патриоты на словах за зелёные продадут всех.А вы думали ,что они в детских садиках и детдомах будут песенки петь.Они все из США не вылезают постоянно рекламы по ТВ.
19.12.2016, 14:55
Гость: Евгений В

Кто сегодня в почете в РФ? Ответ прост: в первую очередь те кто могут за халтуру получить много денег, банкиры, чиновники и прочие мошенники всех рангов, во всяком случае не производитель полезных для людей товаров.
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