Theodor Bastard, 22 декабря, «16 Тонн»

Theodor Bastard — это именно та группа, которую хочется назвать «вечно юной»: она постоянно перерождается, выискивая в своей системе координат новые точки пересечения

Музыкальный мир TB — это и джунгли, и степь, и океан, и космос. Theodor Bastard — это пять музыкантов, превращающих свои концерты в магическое действо, которое отсылает слушателя, как к восточной музыкальной традиции, так и балканскому и русскому фолку. Музыканты используют многочисленные электронные устройства и этническую перкуссию — дарбуки, ашико, конгас, джамбеи, дафы и даже такие мало сочетающиеся инструменты как виолнчель, диджериду, saz и гусли.

Весной 2016 Theodor Bastard отправились в большой тур по городам России, а сейчас подгото-вили специальный предновогодний подарок для своих любимых слуша¬ътелей. В этот вечер пространство «16 тонн» погрузится в волшебную камерную атмосферу новой электроакустической программы группы.

Как это нередко бывает в случае с Theodor Bastard, подробности грядущего «секретного концерта» станут известны только в судьбоносный вечер. Вечные экспериментаторы и искатели музыкальных откровений, музыканты обещают представить продолжение своей камерной программы, в которой найдётся место и фольклорным мотивам со всего света, и психоделической эзотерике, и вкраплениям электроники.

