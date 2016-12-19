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Theodor Bastard, 22 декабря, «16 Тонн»

01:56 19.12.2016
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Theodor Bastard — это именно та группа, которую хочется назвать «вечно юной»: она постоянно перерождается, выискивая в своей системе координат новые точки пересечения

Музыкальный мир TB — это и джунгли, и степь, и океан, и космос. Theodor Bastard — это пять музыкантов, превращающих свои концерты в магическое действо, которое отсылает слушателя, как к восточной музыкальной традиции, так и балканскому и русскому фолку. Музыканты используют многочисленные электронные устройства и этническую перкуссию — дарбуки, ашико, конгас, джамбеи, дафы и даже такие мало сочетающиеся инструменты как виолнчель, диджериду, saz и гусли.

Весной 2016 Theodor Bastard отправились в большой тур по городам России, а сейчас подгото-вили специальный предновогодний подарок для своих любимых слуша¬ътелей. В этот вечер пространство «16 тонн» погрузится в волшебную камерную атмосферу новой электроакустической программы группы.

Как это нередко бывает в случае с Theodor Bastard, подробности грядущего «секретного концерта» станут известны только в судьбоносный вечер. Вечные экспериментаторы и искатели музыкальных откровений, музыканты обещают представить продолжение своей камерной программы, в которой найдётся место и фольклорным мотивам со всего света, и психоделической эзотерике, и вкраплениям электроники.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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