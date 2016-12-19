Сергей Галанин поставил в один ряд Дэвида Боуи и Фиделя Кастро

Группа «СерьГа» отправилась в гастрольный тур, приуроченный к 55-летию ее лидера Сергея Галанина

Сергей Галанин. © KM.RU, Евгений Стукалин

Замечено: чем чаще ты ходишь на «СерьГу», тем сильнее ждешь следующего концерта. А всё потому, что даже в рамках одного тура, группа радикально меняет свой сет-лист, исходя из особенностей концертного зала и энергетики места. Из групп калибра «СерьГи» на такое способен еще разве что «Аквариум», но даже у Бориса Гребенщикова спонтанности в выстраивании концертной программы несоизмеримо меньше.

Тринадцатого ноября «СерьГа» отыграла в калужском пабе Overtime финальный концерт тура «Чистота». Из этой пластинки группа сыграла почти все песни, опустив лишь «Дверь за замке», звучащую на диске в дуэте с певицей Ютой. Тремя днями позже в день юбилея Галанина коллектив отыграл большой концерт в московском клубе YOTASPACE. Пластинка «Чистота» была уже представлена в полном объеме, причем на «Двери...» к музыкантам присоединился Евгений Маргулис, который так и заявил: «Сегодня я буду Ютой!».

Московское выступление «СерьГи» дало старт туру «55». Десятого декабря «СерьГа» выступила под эгидой этой юбилейной программы в Звенигороде — в комфортабельном сидячем зале КЦ имени Любови Орловой. Но насколько же отличался этот концерт от калужского и московского! Назвав зал «опасным», Галанин пояснил, что специфика площадки обязывает сначала отдать дань «странным» камерным песням, а потом уже можно вытаскивать и более громкие вещи. «Надо сначала нагнать грустняка, чтоб накрыло, а потом уже протягивать руку помощи!» - рассуждал он.

Пока зрители проникались задушевными «Мама, спасибо за воздух» и «Привык, забыл и потерял», Галанин предложил угадать, что за густоватая субстанция налита у него в стакане. Варианты, типа молочного коктейля и ликера «Бейлис» отметались сразу. Потомив еще немного поклонников, он — аккурат перед песней «Чай с лимоном (Папе)» - раскрыл карты, что он, оказывается, употребляет чай с козьим молоком.

Сергей Галанин. © KM.RU, Евгений Стукалин

Забавный эпизод предшествовал исполнению гимна «великой и вечной любви» «Ромео и Джульетта». Перепутав песни, гитарист Андрей Кифияк начал было азартно играть начало «Кусочка неба». Сергей Галанин мягко осадил коллегу, заметив, что он хороший человек, но слепой и «косит лиловым глазом». Нетерпение Кифияка можно было понять: ведь именно в «Кусочке Неба» он играет в финале рифф из песни Софии Ротару «Край» - своеобразного привета из его родной Молдавии. Собственно, через несколько номеров он это с успехом осуществил.

Переход к более тяжелой части программы «СерьГа» осуществила при помощи песни «Не особая». Галанин заметил, что играет ее крайне редко, но сейчас она насущно необходима для плавной смены намтроения концерта. При этом своим музыкантам он говорил, чтобы они осуществляли этот пререход аккуратно и прежде времени не громыхали. Приятно, что есть еще хоть кто-то, кто заботится о таких вещах!

Из относительно редких вещей «СерьГа» сыграла в Звенигороде и обновленную «Ты мало запросил», которую намерена переписать в ближайшее время для нового альбома. Еще одна новинка «Приметы», похоже, прочто обосновалась в нынешних концертных программах команды. Не обошел Галанин стороной и бенефис «Бригады С», который случился в Москве накануне. Перед песней «Белый колпак» он рассказал, как Гарик пару часов назад позвонил и поинтересовался: «Ну что, отдыхаешь после вчерашнего?». Узнав о том, что Галанину предстоит выступить в Звенигороде, Гарик восхищенно окрестил товарища «трудягой».

Сергей Галанин. © KM.RU, Евгений Стукалин

«Дорогу в ночь» Галанин традиционно посвящает тем, кто от нас ушел. Грустно, что от концерта к концерту этот мартиролог только пополняется. В Калуге Галанин поминал новопреставленного Андрея Давидяна, а в Звенигороде музыкант выделил из всех ушедших за минувший год Дэвида Боуи и Фиделя Кастро.

Финальный блок «Серьга» обычно составляет из песен о вечных ценностях - «Страна чудес», «А что нам надо» и «Дом родной». Но на этот раз музыканты нашли, чем роазнообразить эту привычную упряжку. Сыграли «Лирическую» Высоцкого, которая благодаря строке «я не зря в том лесу партизанил» всегда особенно пронзительно звучит в местах боевой славы. Решили попотчевать изголодавшихся по тяжеляку зрителей адреналиновым «Валерой». А жирную точку поставили с помощью «Нарциссов», в которых себя узнали многие.