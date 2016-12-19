]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Леонид Федоров выпустит альбом с христианскими псалмами

15:58 19.12.2016
Леонид Федоров. Фото с сайта cha.ru
Леонид Федоров. Фото с сайта cha.ru

Лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров готовит к релизу новый сольный альбом.

Как сообщает портал «Репродуктор», пластинка увидит свет уже на текущей неделе. Лонгплей получил название «Псалмы». Как следует из названия, все треки альбома представляют собой христианские псалмы в переводе Анри Волхонского, которые положены на музыку и исполнены Федоровым.

Перевод богослужебных текстов с древнееврейского на русский стал одной из важнейших работ Анри Волхонского. Ему удалось доказать, что тесты псалмов на современном русском языке с сохранением их высокого духовного звучания и своеобразной, сложной поэтичности — возможны.

Федорова с Анри Волохонским связывают не только творческие, но и давние дружеские отношения. Музыкант ознакомился с этими текстами поэта около двух лет назад. Это знакомство вылилось в создание цикла записей, в которых избранные тексты шести псалмов в переводах Волохонского положены на авторскую музыку и исполнены Фёдоровым. Стоит отметить, что это не первое обращение Леонида в его работе к текстам, относящимся к православно-христианскому наследию – ранее уже выходила его совместная с Андреем Котовым, Сергеем Старостиным и Владимиром Волковым программа «Душеполезные песни на каждый день».

Релиз альбома «Псалмы» намечен на 23 декабря. В этот же день в столичном ЦДХ состоится концертная презентация пластинки. Отмечается, что «Псалмы» не первая студийная работа Федорова в 2016 году. В апреле был выпущен лонгплей «Гроза», записанный совместно с Владимиром Волковым. Также весной 2016 года вышел очередной номерной альбом «АукцЫона» «На Солнце», а в сентябре на виниле вышел альбом Федорова «Таял».

Темы: Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.