Леонид Федоров выпустит альбом с христианскими псалмами

Лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров готовит к релизу новый сольный альбом.

Как сообщает портал «Репродуктор», пластинка увидит свет уже на текущей неделе. Лонгплей получил название «Псалмы». Как следует из названия, все треки альбома представляют собой христианские псалмы в переводе Анри Волхонского, которые положены на музыку и исполнены Федоровым.

Перевод богослужебных текстов с древнееврейского на русский стал одной из важнейших работ Анри Волхонского. Ему удалось доказать, что тесты псалмов на современном русском языке с сохранением их высокого духовного звучания и своеобразной, сложной поэтичности — возможны.

Федорова с Анри Волохонским связывают не только творческие, но и давние дружеские отношения. Музыкант ознакомился с этими текстами поэта около двух лет назад. Это знакомство вылилось в создание цикла записей, в которых избранные тексты шести псалмов в переводах Волохонского положены на авторскую музыку и исполнены Фёдоровым. Стоит отметить, что это не первое обращение Леонида в его работе к текстам, относящимся к православно-христианскому наследию – ранее уже выходила его совместная с Андреем Котовым, Сергеем Старостиным и Владимиром Волковым программа «Душеполезные песни на каждый день».

Релиз альбома «Псалмы» намечен на 23 декабря. В этот же день в столичном ЦДХ состоится концертная презентация пластинки. Отмечается, что «Псалмы» не первая студийная работа Федорова в 2016 году. В апреле был выпущен лонгплей «Гроза», записанный совместно с Владимиром Волковым. Также весной 2016 года вышел очередной номерной альбом «АукцЫона» «На Солнце», а в сентябре на виниле вышел альбом Федорова «Таял».