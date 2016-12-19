Дельфин «Она»

Исполнитель: Дельфин, Название: «Она», Стиль: синти-поп, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Будучи творцом авангардного толка, Дельфин крайне болезненно относится к идее оставлять в своих песнях конкретные «пароли-явки». Его дело — путать следы, а не служить путеводной нитью. Тем удивительнее было слушать вышедший 2 года назад альбом «Андрей» напоминающий дневник с зашкаливающей степенью откровенности. Как правило, резонанс от таких работ оказывается долгим, а темы получают продолжение в следующих релизах.

Собственно, Дельфин и не скрывает, что пластинка «Она» развивает начатое в «Андрее». Правда, здесь Дельфин вновь уходит от бытописательства, предпочитая конкретике эдакие «заметки на полях». Суть альбома великолепно передает его оформление: на лицевой стороне обложки изображены графические птицы с разноцветными брюшками. На внутренней стороне диджипака птицы исчезают, а яркие глянцевые пятна остаются.

Событийный ряд песен очень напоминает эти пятна. Есть эмоции, есть оголенный нерв, но весь контекст старательно изъят, и ситуацию, при желании, каждый волен достраивать сам. Любой из девяти треков — это объяснение героя со своей любимой, мучительное, напряженное, местами болезненное. Есть признание в любви, но нет залогов этого чувства. Ключевая фраза альбома «вечность впереди вечно далеко». То есть в существовании этой самой вечности Дельфин не сомневается, но ему важен сам процесс движения к идеалу. А двигаясь, но не находя искомого, он будто не замечает (хотя и как бы случайно проговаривается), что вечность уже рядом и, чтобы ее впитать, может, просто остановиться и подождать?

В музыкальном отношении альбом не содержит никаких особенных откровений. Гулкий синтетический бас, хрустальные рассыпчатые «новогодние» клавиши, методичный неумолимый ритм — этот суровый музыкальный ландшафт исхожен Дельфином неоднократно. Конечно, есть и исключение в виде умеренно пафосной баллады «День Победы» и «женский» взгляд на песню «Весна» «Чудо» (также построена на повторении одного и того же исполненного надежды куплета). Дельфин вырос, поумерил свой эгоцентризм и теперь готов к диалогу. Наблюдать за такими изменениями всяко приятно.