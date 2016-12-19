Рок-кино: русская версия: «Дикий Восток», 22 декабря, Музей «Пресня»

Музей «Пресня» представляет цикл лекций «Рок-кино: русская версия»

Автор - Юрий Викторович Доманский, доктор филологические наук, профессор РГГУ, главный редактор серийного издания «Русская рок-поэзия: текст и контекст», автор книг и статей по поэтике русского рока. Цикл включает рассказы об основных образцах отечественного художественного и документального рок-кинематографа: история участия рокеров в съёмках, специфика саундтрека, особенности восприятия зрителями, влияние на последующую культуру.

22 декабря в музее покажут фильм «Дикий Восток» с Александром «Рикошетом» Аксеновым в главной роли. Цирковая династия лилипутов «Дети Солнца», обитающая в пустыне, подвергается постоянным нападкам местной банды байкеров, регулярно собирающих с них дань. Однажды у лилипутов не находится денег, чтобы расплатиться за спокойную жизнь, все ушло на зерно для посева, которое отдавать они не хотят - ведь иначе они все умрут голодной смертью. Бандиты упорно требуют дань в короткий срок. После чего убивают попытавшегося возразить им лилипута. «Детям Солнца» надоедает терпеть эти мучения и они решают собрать все оставшиеся деньги, заплатив тому, кто сможет их защитить. Один из лилипутов отправляется на поиски этого человека и находит Странника, который после уговоров соглашается помочь и собирает весьма экзотическую команду наёмников, в которую входят: коммерсант-содержатель притона, вечно пьяный битник, молодая девушка со старинным автомобилем ЗиС, мотоциклист-трюкач и бродяга-казах, позже на их сторону становится бывший военнопленный. Все вместе они пытаются противостоять бандитам. А борьба чем дальше, тем жестче...

