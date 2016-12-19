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Наташа Королева подала иск против Службы безопасности Украины

16:39 19.12.2016
Наташа Королева © KM.RU, Наталья Ступникова
Наташа Королева © KM.RU, Наталья Ступникова
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Популярная певица Наташа Королева подала иск в киевский суд с требованием отменить решение Службы безопасности Украины (СБУ) о запрете въезда в страну на пять лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что суд открыл дело и назначил судебное заседание по нему на 16 марта 2017 года. О том, что говорится в исковом требовании, не сообщается.

О том, что Наташе Королевой запрещен въезд в страну на пять лет стало известно в октябре текущего года. На 14-е декабря было запланировано ее выступление в Киеве, которое, пришлось отменить. Примечательно, что Наташа Королева родилась и выросла в Киеве. На Украине находятся ее ближайшие родственники.

На сегодняшний день в «черном списке» СБУ Украины значится имена 140 российских артистов, среди которых Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Олег Газманов.

Темы: Украина, Звезды российского шоу-бизнеса, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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