Частная коллекция предметов, связанных с The Beatles, уйдет с молотка

Французский поклонник The Beatles, собиравший все, что связано с группой с 1967 года, объявил о продаже своей коллекции с аукционных торгов, сообщает The Guardian.

Торги назначены на март 2017 года в престижном аукционном доме Drouot в Париже. Всего на аукцион будет выставлено порядка 15 тысяч предметов, связанных с ливерпульской четверкой. Среди лотов будут подписанные книги, плакаты, автографы, статуэтки и другие памятные вещи.

«Жук Битломании укусил меня, и я никогда не был излечен от него», - заявил француз. По его словам, он рассчитывает на то, что вырученных средств с аукционных торгов будет достаточно, чтобы обеспечить ему безбедную старость.

Он собирал все, что связано с группой и оказывал «содействие в пропаганде их культурного значения». Во Франции он основал местный фан-клуб, который насчитывал 1500 членов, выпускал журнал, посвященный «Битлам», а также написал 9 книг о группе. В конечном итоге он познакомился со всеми, кроме Джона Леннона.

Однако его увлечение в итоге обернулось против него. Он не смог построить успешную карьеру, и теперь он начал испытывать финансовые проблемы. «Я был невыносим, потому что все, о чем я говорил, были Beatles. Я пытался найти профессиональную работу, но в итоге всегда оставался «летописцем Битлз». И каждый раз, когда у меня заводились деньги, я спускал их на все, что связано с ними», - признался поклонник.

Он заявил, что он продолжит быть поклонником Beatles, но его коллекция стала «спрутом, которая душит его». «Я надеюсь, что продажа даст мне достаточно денег, чтобы жить достойно до самой смерти и она получит новую жизнь с кем-то еще», - добавил он.