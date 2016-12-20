Дельфин поставил над поклонниками жесткие и щадящие эксперименты

16 и 17 декабря в клубе «16 тонн» состоялось выступление Дельфина и его команды

Дельфин © KM.RU, Евгений Стукалин

Официально – акустика и, соответственно, электричество. И уже в этом заключено специфическое чувство юмора музыкантов, с которым и так у них всё в порядке, ибо что это за зверь – «акустика» – по отношению к ним – непонятно. В альбомном звучании уже «акустика» – это попросту песенный материал, выдержанный в духе мягких музыкальных экспериментов, а вот когда подключается «электричество», то на слушателя обрушивается лавина экспериментов пожёстче. На концертах то же в ещё более откровенном варианте.

Первый день был днём умеренных музыкальных экспериментов, второй – радикальных. Оба дня зал был заполнен до отказа. Прозвучали практически все коронные песни группы и не только они. «Дверь», «Радиоволна», «Собака», «Тебя», почти всё со «Звезды» (вожделенная «Любовь» отсутствовала)… Что ещё вспомнить. Песни друг в друга перетекали и исполнялись как единое органическое целое, почти без пауз, в результате чего создавалась атмосфера шаманства. В этом смысле уже можно смело утверждать преемственность от Шклярского, Гаркуши и Фёдорова и остальных легендарных представителей конкретно шаманского направления в отечественном роке.

Дельфин © KM.RU, Евгений Стукалин

Что ж, музыканты экспериментируют на концертах не хуже, чем на пластинках, музыку как стёклышки калейдоскопа переставляют (кто там основной автор, между прочим, до сих пор непонятно, – Андрей или Павел), в результате чего однообразная на первый взгляд мелодика оказывается разукрашена вкуснейшими приправами, от малых щепоток соли до откровенно жгучего красного перца. И это замечательно.

Выявляется по ходу ещё одна из мелодических основ коли не музыкантов в целом, то хотя бы гитариста: следование гитаристу U2 Эджу по манере исполнения. Неудивительно, учитывая, что Эдж воздействовал не на одно поколение как отечественных, так и зарубежных музыкантов. В некоторых песнях сам Дельфин как будто уподоблялся молодому Боно (можно вместо Боно подставить и вокалиста Depeche Mode Дэйва Гаана).

Дельфин © KM.RU, Евгений Стукалин

Тексты – очевиден приоритет личных размышлений, перетекающий потихоньку в размышления об обществе. Оторванная от самосозерцания общественная лирика редка и не выбирается на первый план. Отсутствие излишнего лжепротестного пафоса при освещении тяжелейших ситуаций – это в плюс музыкантам. Найденный в конце девяностых способ создания песен после откола от «Мальчишника» продолжает действовать без отказа. В чём можно запросто можно убедиться, посещая концерты.

