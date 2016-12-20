«Ундервуд», 22 декабря, Stereo Hall

Концерт группы «Ундервуд», приуроченный ко дню рождения коллектива, состоится 22 декабря 2016 года в клубе Stereo Hall

Днём рождения группы считается концерт 8 декабря 1995 года в Симферополе. С тех пор «Ундервуд» традиционно отмечает свой праздник в начале декабря. В этом году коллектив не отступает от традиции и уже сейчас вовсю готовится отметить не круглую, но веселую дату – 21 год.

Поклонники и друзья смогут поздравить любимых музыкантов на большом праздничном концерте.

- Посреди концертных графиков, разъездов и прочих радостных дел хочется хорошего, размеренного и большого праздника. С расстановкой, кульминацией и послевкусием. К данному событию мы относимся с особым вниманием и подготовкой. Кроме того, есть один маленький секрет. Мы научились использовать предновогоднее настроение именно когда оно только зарождается у граждан, - так объясняет традицию солист группы Максим Кучеренко.

На праздничном концерте прозвучат избранные хиты, которые традиционно исполняются хором всем залом.

Дуэт Владимира Ткаченко и Максима Кучеренко – постоянная величина группы «Ундервуд». Сотрудничество музыкантов началось в Крымском мединституте в 1995 году. Дебютный альбом «Ундервуда» вышел в 2002-м, спустя два года после переезда музыкантов в Москву.

Работая в весьма разнообразных направлениях рок-музыки, коллектив довольно быстро обрел множество поклонников-единомышленников, разбирающих на цитаты непростые тексты Владимира Ткаченко и Максима Кучеренко, которые, к слову, являются членами Союза писателей России.

22 декабря 2016 года, Москва, клуб StereoHall, начало в 20.00