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«Ундервуд», 22 декабря, Stereo Hall

17:20 20.12.2016
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Концерт группы «Ундервуд», приуроченный ко дню рождения коллектива, состоится 22 декабря 2016 года в клубе Stereo Hall

Днём рождения группы считается концерт 8 декабря 1995 года в Симферополе. С тех пор «Ундервуд» традиционно отмечает свой праздник в начале декабря. В этом году коллектив не отступает от традиции и уже сейчас вовсю готовится отметить не круглую, но веселую дату – 21 год.

Поклонники и друзья смогут поздравить любимых музыкантов на большом праздничном концерте.
- Посреди концертных графиков, разъездов и прочих радостных дел хочется хорошего, размеренного и большого праздника. С расстановкой, кульминацией и послевкусием. К данному событию мы относимся с особым вниманием и подготовкой. Кроме того, есть один маленький секрет. Мы научились использовать предновогоднее настроение именно когда оно только зарождается у граждан, - так объясняет традицию солист группы Максим Кучеренко.

На праздничном концерте прозвучат избранные хиты, которые традиционно исполняются хором всем залом.
Дуэт Владимира Ткаченко и Максима Кучеренко – постоянная величина группы «Ундервуд». Сотрудничество музыкантов началось в Крымском мединституте в 1995 году. Дебютный альбом «Ундервуда» вышел в 2002-м, спустя два года после переезда музыкантов в Москву.

Работая в весьма разнообразных направлениях рок-музыки, коллектив довольно быстро обрел множество поклонников-единомышленников, разбирающих на цитаты непростые тексты Владимира Ткаченко и Максима Кучеренко, которые, к слову, являются членами Союза писателей России.
22 декабря 2016 года, Москва, клуб StereoHall, начало в 20.00

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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