Кукрыниксы «Артист» (2 делюксовых издания)

Исполнитель: Кукрыниксы, Название: «Артист», Стиль: индустриальный рок, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Над спецификой актерской профессии Алексей Горшенев размышлял давно. В песне «По раскрашенной душе» из второго альбома «Кукрыниксов» он уравнивает понятия «боли» и «роли», которые довлеют над героем. От этих навязанных извне условностей или соблазнов предлагается поскорее уйти («болью своей, ролью своей я не дорожил»), находя утешение в романтическом полете фантазии.

Для Алексея Горшенёва роль – это обычно бремя. В песне «По раскрашенной душе» она оказывается синонимична понятиям участь, судьба, рок, доля Элементы аудиотеатра содержатся в нескольких песнях альбома «Кукрыниксов» «Фаворит Солнца» (2005). Параллельно с основным вокалом Алексея Горшенёва, относящимся непосредственно к лирическому субъекту песен, здесь присутствует на заднем плане его же голос, подвергнутый компьютерной обработке и озвучивающий потусторонние сущности. Наиболее последовательно этот прием проведен в песне «Тени в театре», представляющей собой диалог актера с сатаной, который сначала дает ему силы достоверно сыграть роль, а потом заставляет испытать инфернальный холод и горечь поражения. В песне «Спутник» «потусторонний» голос принадлежит уже не бесу, а ангелу, но своенравный герой отказывается и от его услуг, предпочитая идти своим путем.

Работа Михаила Горшенева над зонг-оперой «TODD» вовлекла на какое-то время в театральную орбиту и его младшего брата. Алексей Горшенев написал примерно треть музыки для этой постановки, а также его кандидатура рассматривалась на роль Священника. Именно на этом этапе Горшенев-младший часто признавался в интервью, что чувствует в себе силы и неукротимое желание сыграть в кино. Косвенное подтверждением служит и песня «Режиссер» из альбома «Myself» (2012): «Во мне скрыт актер – где мой режиссер?».

Преждевременная смерть старшего брата, вероятно, побудила Алексея Горшенева отказаться от идеи реализовать себя на театральных подмостках. Сопряженные с этим переживания были сублимированы в альбоме «Кукрыниксов» «Артист», вышедшем 19 июля 2016 года – в день трехлетия со дня смерти Михаила Горшенtва. На обложке изображен безголовый персонаж в кожаном плаще, восседающий на троне. В облике легко узнается Михаил Горшенёв, имевший схожий сценический имидж и часто певший об обезглавленных сказочных героях.

Как и в ранних творениях Алексея Горшенева, в заглавной песне альбома «зов кулис» осознается «как приговор», а артист жалуется: «Я загнанный человек». Ситуация проецируется не только на абсолютно выжатого после премьерных спектаклей «Тодда» Михаила Горшенева, но и Иннокентия Смоктуновского, чья цитата из мемуаров «Быть» звучит во время проигрыша песни: «Жизнь на сцене сопряжена с действительными нервными затратами, с учащенным, порой до мятущегося, пульсом, с болями в затылке от принудительного принуждения и даже оголенным ощущением стенок собственного желудка». Пучок схожих смыслов находим в песне «Смоктуновский», где говорится и о характерной боли в затылке и желудке, и о том, что «на душе камнем ключи от ворот ада».

Начатая в песне 2005 года «Тени в театре» тема инфернальной природы актерства продолжена в песне «Выход из роли». Поначалу призвание артиста здесь трактуется как дар свыше («Властью, данной богом, проживаю роли, прожигаю души, мучаясь от боли»). Однако во втором куплете актер узурпирует власть и начинает сходить с ума, утрачивая чувство реальности («Настежь окна, двери, всё вокруг разбито, стоя на коленях, я схожу с орбиты»). В финале невозможность выхода из роли сравнивается с абстинентным синдромом, причем как таковой искуситель (в отличие от песни «Тени в театре») здесь отсутствует – артист сам загоняет себя в безвыходную ситуацию. Испытав тщетность человеческих усилий, герой Горшенева прибегает к помощи Ангела-Хранителя. Именно так можно трактовать образ коммивояжера из одноименной песни, устраивающей герою во сне аудиенцию с умершими родственниками. Театральное начало сходит на нет, уступая место исповедальному. И кстати потусторонний голос звучит в полуакустическом и полусимфоническом «Коммивояжере» вовсе не холодно и не угрожающе, а проникновенно и сочувственно. Герой нашел в себе силы примириться со своим потусторонним «спутником». Религиозная тема продолжена в «Вере», «Надежде» «Экклезиасте», уже известным по выходившим ранее синглам «Кукрыниксов».

Личностный пласт альбома не менее впечатляющ, нежели театральный. Кроме дивной красоты «Коммивояжера» хочется выделить надрывную балладу «Ну вот, и ты ко мне спиной», панк-боевик «Обнимай» с вполне есенинским текстом и эпитафия Михаилу Горшеневу «Последняя песня». Социальный аспект затронут по касательной в «Шторме» и «Нашем времени», но судя по реакции поклонников на эти песни, старания «Кукрыниксов» незамеченными не остались.

«Артист» - масштабная во всех отношениях работа, которой суждено стать для группы этапной. Понимая это, издатели из «Союз Мьюзик» постарались на славу, выпустив уже целых два делюксовых варианта CD. Первое примечательно рифлеными надписями, серебряным тиснением и двухсторонним буклетом-плакатом. Второе, помимо всей этой красоты, содержит стильный буклет со всеми текстами песен альбома и три бонус-трека — с синглов: ремиксы на «Экклезиаст» и «Надежду», а также радиоверсию «Обнимай». Такие издания дают мощный стимул — как для коллекционирования CD, так и для саморазвития.