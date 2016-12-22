Александр Балунов («Король и Шут»): «Мой соавтор — Ярослав Гашек!»

Книга бас-гитариста «золотого состава» «Короля и Шута» Александра «Балу» Балунова «Между Купчино и Ржевкой...» выдержала уже несколько изданий

Об этом труде немало восторженных откликов, а также оживленных дискуссий. Корреспондент нашего мультипортала связался с Балуновым, который охотно нам рассказал о работе над книгой.

Александр Балунов

KM.RU: Можете вспомнить момент, когда вы твердо решили писать книгу? С чего всё начиналось?

- Начинал я писать очень давно, потому что люблю такие вещи. Собственно, и с Горшком мы познакомились на фоне того, что вместе писали книжки – еще в 13-14 лет. И пока я 18 лет играл в группе, я записывал всякие штуки, интересные приколы, разные истории. Было очень весело. Но все эти записи у меня хранились без дела, и я всегда хотел выпустить книжку. Я постепенно собирал материал. А в прошлом году мне написала редактор АСТ и предложила издать книгу. Написали мне и Князю, потому что мы занимались архивами «Короля и Шута». Я ответил, почему нет, и стал собирать материал в кучу, расшифровывал всякие диктофонные записи. Довольно долгое время я возил с собою на гастроли диктофон в качестве отсекателя глупых мыслей. У меня был цифровой диктофон, который я цеплял на ворот рубахи и везде ходил с ним. Бывает, идешь по улице или по пляжу – и вдруг думаешь, о, какая умная мысль пришла в голову или хорошая мелодия! Если некуда ее записать, проходит час-два, и ты ее забываешь. А когда ты всё время носишь с собой диктофон, нужно просто в случае какого-то озарения его взять и включить. В результате зачастую оказывается, что мысль или мелодия оказались на деле не такими уж и «гениальными». Всегда есть возможность записать, и это отсекает всякие глупости. Как следствие – я записал на гастролях множество всяких историй, разговоров. Естественно, всё это было сырое и необработанное. Почти 9 месяцев я собирал всё это в кучу.

KM.RU: Получается, что инициатива исходила от издательства и к моменту поступления предложения у вас не было формализованного текста?

- Ну, можно сказать и так. Предложение от редактора Яны Радаевой стало последним толчком для написания книжки. Материал я, конечно, собирал, но перманентно. Не было никаких дедлайнов, Скажем, 70% материала у меня было заранее собрано, но не структурировано. А куда спешить-то было – лежит себе и лежит! Редактор Яна оказалась прекрасной девушкой, и она мне сказала, что это кому-то интересно, нужно, давай доделаем. Так бы еще, может быть, год-два собирался бы.

Александр Балунов

KM.RU: Многие критики отметили необычную структуру книги: сначала привычные неторопливые мемуары, а потом в повествовании появляется некая хаотичность, которая странным образом идет ему на пользу. Это получилось случайно или такой хитрый замысел?

- Так получилось, такой просто у меня стиль. Я же не критик и не могу анализировать свое творчество. Это знаешь, как человек свой голос не слышит, улавливая лишь отражение звуков в собственном черепе. Я старался, чтобы было интересно, прежде всего, мне, чтобы было прикольно, смешно.

KM.RU: Прибегали ли вы к помощи извне, чтобы литературно оформить мысли, вычистить стиль?

- Соавтор у меня, конечно же, есть – Ярослав Гашек, например! Ты читал же «Швейка»? Помнишь, он начинает рассказывать одно, тот-то пошел туда-то, а в это время с паном таким-то была следующая история. Но это не тот пан, а другой – и еще история. И через какое-то количество времени, ты понимаешь, что герой всего лишь спросил, который час и сюжет создан на пустом месте. Мне всегда нравился такой стиль, он заставляет читателя не расслабляться и все время держать его в курсе того, что происходит.

KM.RU: На уровне написания книги вы отсылали кому-то ее фрагменты, ожидая каких-то советов, реакции?

- Конечно! Это как музыка: написал – срочно хочется с кем-то поделиться. Все хвалили. Конечно, мне очень помогала любимая женщина Ириша Косиновская. Собственно, если бы она меня не хвалила, книги бы могло не быть, потому что я думал, что это никому не интересно. Князю отсылал, Яне отсылал – в общем, всем, кто интересовался. Мне не жалко: кнопку нажал – и она улетела.

Александр Балунов с Натальей Чумаковой «Гражданская Оборона» перед презентацией книги (Москва, сентябрь 2016 года)

KM.RU: Ну а критика какая-то была?

- Всем нравилось. Те вещи, которые нравились не всем, я в книжку не вставил. С Горшком мы познакомились в 13 лет, и за все эти годы столько всякого было, что страшно представить. И хорошее, и плохое, и веселое. Некоторые вещи, конечно же, пришлось в книгу не включать хотя бы потому, что они тупо не влезли бы. Не стал я туда вставлять и глубоко личные интересные истории, понятные только их участникам.

KM.RU: Еще в книге упоминается, что вы постоянно вели дневник репетиций «Короля и Шута». Хотелось бы поподробнее услышать об этих записях. Это просто сухие справки или какие-то подробные отчеты?

- Это не дневник. Просто на репетиционной точке у нас валялась тетрадка. Когда мы собирались на репетицию, приходим в три, скажем, я и гитарист. В четыре приходит барабанщик. И пока мы ждем друг друга, пишем друг о друге какие-то смешные вещи. Или, наоборот, планы на следующую репетицию. Денежные всякие дела, все что происходило. Князь даже записывал туда истории про фанатов, которые приходили под дверь слушать репетиции, и давал им смешные прозвища. Получилось несколько тетрадок – помесь дневника и бухгалтерской книги.

Александр Балунов с Андеем Князевым перед презентацией книги в Питере (сентябрь 2016 года)

KM.RU: В анонсах к книге было обещано, что к изданию будет приложен диск с неизданным альбомом «Короля и Шута». Почему этого не произошло?

- Издательство поспешило сделать анонс, не успев уладить все вопросы с авторскими правами.

KM.RU: Как вообще к книге подбирался иллюстративный материал? Были ли какие-то связаны с этим трудности, забавные ситуации?

- Татьяна Ивановна (Мишина мама) дала для книги много рисунков и фотографий. Князь дал свои рисунки и фотографии. Также мы использовали фото различных фотографов, которые нигде не публиковались. Проблема была одна: для каждого фото нужно было разрешение фотографа и всех изображений на этом фото.

Александр Балунов с Татьяной Ивановной Горшеневой перед презентацией книги в Питере (сентябрь 2016 года)

KM.RU: Книга читается на одном дыхании, многие моменты настолько захватывают, что с трудом веришь в происходящее (например, эпизод с красавицей в Смоленске). Допускали ли вы в каких-то ситуациях художественный вымысел или намеренное преувеличение?

- Нет, в книге все описано документально и подробно. Всегда был в какой-то степени архивариусом, точнее мне просто нравилось записывать все веселые истории, происходящие с моими друзьями. Сначала я записывал в тетрадку, а позже, как уже упоминал раньше, носил рекордер и много записывал и своих мыслей, и разговоров. Одно время я даже собирался издавать газету «Король и Шут» и распространять на наших концертах, собирал для нее материалы.

KM.RU: Теперь о паре моментов, которые вызвали смущение. Удивило ваше недовольство по поводу интервью Михаила Горшенева «Князь не является основателем Короля и Шута». Это интервью он действительно мне дал, сделав это в здравом уме и твердой памяти. Так почему бы не признать его за выражение воли Горшка?

- Будем честны с собой. На одно такое интервью есть сотни интервью, где Горшок говорит обратное провокационному названию статьи (см. пример ниже). Просто некоторым удобно закрывать на это глаза. И потом есть такая вещь, как факты.

KM.RU: Также немного смутило то, как в книге описан Ренегат (ездил с группой на телешоу, типа «Живой коллекции», чтобы посветить лицом на экране и. т. п.). Нет ли здесь некой предвзятости, и где следует искать истоки в ваших натянутых отношениях с ним?

- Ты по-моему один заметил это «предвзятое отношение», другие журналисты справедливо посчитали это обычным дружеским стебом. Ну, подумаешь, человек поехал с другой группой, засветился на ЦТ, ну как над этим не постебаться. Oн ведь такой смешной в этой передаче, заодно рассказывает, кого он считает лидерами «Король и Шут».

KM.RU: Затевается продолжение книги. Это прекрасно, но не боитесь ли вы снизить планку и написать что-то, уступающее по своим достоинствам «Между Купчино и Ржевкой»?

- С одной стороны конечно боюсь, с другой стороны я и когда первую книгу писал никаких планок не ставил. Писал искренне, от души и не задумываясь о реакции окружающих.

KM.RU: Будете ли вы включать в продолжение информацию об альбомах «Продавец кошмаров», «Тень Клоуна» и «Театръ Демона»? Очень бы хотелось…

- Хотелось бы, конечно.

KM.RU: Готовы ли вы сесть с Ренегатом и Ко за стол переговоров ради того, чтобы они всё –таки поучаствовали в создании продолжения книги?

- Почему ты так принижаешь Цвиркунова и Щиголева? Они в группе проиграли значительно дольше, и заслужили не быть «Ко». Кстати и в книге я их тоже постебал, да и про себя, и Князя, и Горшка не забыл. Жалко, что не все удалось включить в книгу, например потрясающая по глубине история о Поручике. В один из всплесков его активности как бизнесмена, он начал собирать пустые пластиковые бутылки из-под «Кока Колы», «Фанты», «Спрайта» и т. д, чтобы потом обмотать их скотчем и проплыть по Неве, а когда это покажут по ТВ, он сможет уже как бизнесмен пойти в представительства «Кока Колы», «Спрайта», «Фанты» и т. д. и потребовать деньги за рекламу.В двух словах не расскажешь, но было очень смешно.

Я своего приглашения участвовать в книге не отменяю, и напоминаю, что все интервью посылаются на проверку, так что бояться нечего :-)

Александр Балунов с Александром «Чачей» Ивановым («НАИВ»)

KM.RU: Расскажите, пожалуйста, о сольном альбоме, который вы готовите? Какой материал там записан, кто играл? Будете ли его представлять в России?

- Большинство песен мои, частично новые, частично старые, времен раннего «Короля и Шута». А одна песня («Я иду к тебе домой») - это вообще самая первая песня «Короля и Шута». Точнее даже не «Короля и Шута», а вообще первая песня, которую мы написали с Мишкой в восьмом классе. Участвовали в записи музыканты калифорнийской группы Red Elvises (ранее записывающиеся с Горшком в нашем англоязычном проекте), а также питерские сессионники, а также мой старший сын. Еще одну из песен я записал совместно с Князем, Чачей («НАИВ»), Спириным («Тараканы!») и Ильей Никитиным («Порт 812»), старыми друзьями. Представлять в России, конечно, собираюсь, но без какого-либо гастрольного тура. Следите за новостями :-).

Фотографии из личного архива автора книги предоставлены Александром Балуновым