Альтернативная группа Evil Not Alone достала из загашников пятый альбом

Группа Evil Not Alone выпустила новый альбом «V (Пятый)».

Диск, записанный еще в 2014 году довольно долгое время не издавался. Но осенью 2016 года, в канун издания нескольких новых синглов и клипов группа приняла решение издать этот альбом, а также всю свою дискографию на официальных цифровых ресурсах iTunes, Google Play, Яндекс Музыка и т.п.

Группа занимает достойное место среди элитных группы российской альтернативной сцены наравне с 5DIEZ, Jane Air, Stigmata, Оригами и т.п.. Название "Evil Not Alone" было придумано давно и принципиально никогда не менялось. Первоначальной задачей группы были не слава и всеобщее признание. Парни пытались донести до слушателя суровую правду окружающего мира. Такой, которую никогда не показывает и о которой никогда не говорит масс-медиа. Эта позиция и легла в основу их дебютного альбома «О чём молчат…».

Группа записывает и издает много синглов, ЕР и альбомов, но основной ее целью была всегда концертная деятельность. А мощный напор и драйв не уступающий KORN или Killswitch Engage обеспечивал каждому их концерту неминуемый успех. Также именно поэтому каждый альбом группы воспринимался поклонниками практически как праздник. Ко всему, что она делает группа всегда подходит с фантазией. Даже переиздание дебютного альбома «О чём молчат…» в 2010 году воспринимается именно как новый альбом, поскольку в группе не только обновляется состав и появляется новое звучание, но и добрая половина треков является новыми.