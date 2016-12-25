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Музыканты Ансамбля имени Александрова разбились в авиакатастрофе

11:18 25.12.2016
Ансамбль им. Александрова. Фото с сайта redarmychorus.ru
Ансамбль им. Александрова. Фото с сайта redarmychorus.ru

Утром 25 декабря в акватории Черного моря в районе Сочи разбился самолет Ту-154 Министерства обороны РФ.

На борту самолета находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели на российскую авиабазу в Сирии Хмеймим, чтобы выступить перед российскими военными с новогодней программой.

Согласно данным, опубликованным на сайте Минобороны РФ, всего летело 64 артиста, включая художественного руководителя Ансамбля генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Также на борту находились представители российских СМИ — журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда».

По данным издания Life.ru, концерт в Сирии должен был быть продолжительностью около часа. Всего планировалось исполнить порядка 15 произведений. В основном на борту был хор и несколько инструменталистов. Большая часть балета и оркестра осталась в Москве. По разным причинам в Москве также остались несколько человек Ансамбля, которые должны были лететь на этом самолете.

Напомним, в январе 2017 года музыканты Ансамбля уже выступали перед российскими военными. Тогда одну из песен они посвятили памяти командира сбитого самолета Су-24 Олегу Пешкову. 21 ноября 30 артистов ансамбля снова выступили в Хмеймим.

Cамолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома «Чкаловский», а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря. 

Темы: Сирия, Авиакатастрофы, Музыка в России
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Комментарии читателей
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25.12.2016, 19:39
Гость: В.Е

Вы очевидец или вас устраивают версии тех.к кому вы лояльны,"Для сверх глумления"?
ЛЮДЕЙ ОЧЕНЬ ЖАЛКО!АВИАКАТАСТРОФЫ НИКОГО НЕ ЩАДЯТ
25.12.2016, 19:13
Гость: Гостей ну

Придавить - и там пусть с чортом беседует
25.12.2016, 18:20
Гость: Для сверх глумления

Лошадям одевают на глаза так называемые ШОРЫ что бы не видели лишнего. По всему и вам их одели.
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