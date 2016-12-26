Фестиваль «Амурские волны» назовут именем дирижера Валерия Халилова

Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны», который проводится в Хабаровске, может быть назван в честь руководителя Ансамбля песни и пляски имени Александрова, дирижера Валерия Халилова, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правительства региона.

По данным агентства, идея присвоить фестивалю имя Халилова была озвучена председателем правительства региона Александром Федосеевым. «Халилов был большим другом Хабаровского края, ежегодно организовывал и проводил «Амурские волны», - добавил собеседник агентства.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram объявил, что Халилов будет посмертно награжден медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

«Тяжелой утратой для всей России является трагическая гибель артистов Дважды Краснознамённого академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова. Вместе с артистами погиб и художественный руководитель , генерал-лейтенант, народный артист России Валерий Халилов. Ансамбль заслужил мировую известность. Он на протяжении десятилетий выступал во многих странах. Артисты вдохновляли солдат и матросов нашего Отечества на ратные подвиги. Медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» (посмертно) награждён Валерий Михайлович», - написал Кадыров.

Художественный руководитель Ансамбля имени Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов вместе с участниками хора Ансамбля в Сирию на российскую авиабазу Хмеймим находился на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, потерпевшего крушение в акватории Черного моря утром 25 декабря. Всего на борту находилось 92 человека. В России 26 декабря объявлен день траура по погибшим в катастрофе.