Инна Желанная: «Всегда есть шанс, что может быть хуже»

Фолк-рок певица Инна Желанная даст 28 декабря большой концерт в Театральном зале ММДМ

Свой концерт в Доме музыки музыканты решили приурочить не только к новогодним праздникам, но и предстоящему 10-летию группы. В преддверии знакового события Инна Желанная дала нашему мультипорталу предновогоднее интервью в котором подвела некие промежуточные итоги.

KM.RU: Каким стал для вас 2016-й год? Было больше хорошего или плохого?

- Тут вопрос в сравнительном анализе. Что считать плохим. Хочу научиться радоваться мелочам. Ведь в жизни происходит столько хорошего, а мы склонны воспринимать это как должное. А случись малейшая неудача – и мы уже в претензии к миру, мол, недодали нам, несправедливо. Моя бабушка всегда приговаривала – «грех жаловаться!». Она была права. Всегда есть шанс, что может быть хуже. Когда жалуешься на какие-то, по большому счету, мелочи, тебе обязательно покажут, что такое на самом деле «плохо». Поэтому с уверенностью могу сказать, было хорошо! Но могло бы быть и лучше! (смеется)

KM.RU: Какими достижениями за истекший год особенно гордитесь?

- Даже не знаю, была обычная артистическая жизнь – репетиции, концерты, гастроли, выступления… А недавно мы стали победителями первой в России Премии в области этнической музыки в номинации «Экспериментальный проект». Приятно!

KM.RU: Удалось ли в творческом плане вывести ваш музыкальный проект на качественно новый уровень? Или, по нашим временам, продержаться бы на прежних позициях?

- Времена, действительно, пошли такие, что «не до жиру, быть бы живу». Всегда хочется большего – чтобы свободных мест в зале не было, чтобы концертов минимум десять в месяц, чтобы и Новосибирск с Екатеринбургом, и Архангельск с Краснодаром, и Европа с Америкой, чтобы любимой работы было много, чтобы творческая жизнь кипела и искрилась всеми красками. Идей-то много, надо реализовывать. Вот, например, в этом году мы с моим басистом Сергеем Калачевым начали подготовку нового проекта. Надеемся вскоре показать его публике. Музыка тоже будет основана на народных песнях, но детали мы пока держим в секрете.

KM.RU: Какие музыкальные открытия вы сделали для себя в минувшем году? Музыку окончательно съел шоу-бизнес или есть еще надежда?

- Знаете, съел, подлец... И слава Богу, что это становится всем понятно, и начинается обратный процесс – пытаемся общими усилиями вернуть, извините за банальность, духовность в культурную жизнь. Чтобы не только «хлеба и зрелищ», а еще и что-то оставалось бы в душе после зрелищ. Иначе ради чего это все?

Хотя, признаюсь, особых открытий я не видела. Все довольно однообразно и не внушает надежд, что та или иная группа станет прорывом или продержится хотя бы лет пять на плаву. В последнее время звездочки загораются мгновенно и так же быстро гаснут. А каких-либо значимых культурных явлений я пока не наблюдаю. Не исключено, что что-то просто прошло мимо моего внимания, но впечатления вот такие.

KM.RU: Чьи концерты произвели на вас в 2016-м наибольшее впечатление?

- Я не особо ходок по концертам, живу в пригороде, выбираюсь неохотно. Недавно очень впечатлил альбом нашего друга, тувинского певца Радика Тюлюша. Он со своей группой «Чалама» выпустил дебютный альбом «Агитатор». Послушайте, это очень мощная музыка! И Радик, конечно, уникальный певец, в совершенстве владеет техникой горлового пения.

KM.RU: Юбилейный концерт – это всегда некое промежуточное подведение итогов? Какие важнейшие вехи этого 10-летнего пути будут в нем отражены? И как они будут отражены?

- Пожалуй, важнейшим событием для нас пока остается альбом «Изворот», который вышел 2 года назад. Он неожиданно получился выдающимся. Он большой, двойной, в нем 19 песен, почти все, что мы накопили за последние годы. Это первый и единственный студийный альбом группы за все 10 лет, раньше мы выпускали только концертные DVD. И сейчас на концертах у нас в основном звучат песни с этого альбома. Плюс, безусловно, мы обязательно вспомним все лучшие старые песни, полюбившиеся нам и вам.

KM.RU: Будет ли на концерте новогодний и рождественский антураж и песни соответствующей тематики – например, колядки?

- Нет, в этот раз мы решили обойтись без особых экспериментов.

KM.RU: Как собираетесь встречать Новый, 2017-й?

- Не знаю, пока никаких планов не строила. Возможно, поеду к друзьям.

KM.RU: Можете вспомнить самый безумный пример встречи Нового года?

- Да, было дело, безумней некуда. Где-то в далеких 80-х решили мы с подружкой проехаться в канун Нового года по Золотому Кольцу и встретить Новый год где-нибудь в историческом месте. Молодость! Романтика! «Не как у всех»! И вот поздним вечером поезд остановился, мы решили, что это наша станция (должен был быть Владимир), и начали судорожно вываливать из поезда в сугробы свои чемоданы, скорей-скорей, а то не успеем! Остановку никто не объявлял, что характерно, и вообще темнота глухая, и нам даже лестницу из вагона никто не открыл. Кое-как высадились, поезд уехал, и мы остались практически в чистом поле, среди снегов и рельсов. И тут до нас дошло, что это был просто светофор, что вокруг ни души, никаких населенных пунктов, никаких жилищ, ничего, кроме снега, на десятки километров вокруг! И пошли мы с этими своими чемоданами по шпалам. Ничего умнее не придумали, как ловить на железнодорожных путях «попутку», и – не поверите! – поймали! Поймали какой-то пыхтящий паровоз, мужики загрузили нас в свое машинное отделение, и мы поехали дальше. Грохот там стоял такой, что не то что разговаривать, думать было невозможно! Через часок доползли мы до какой-то промежуточной станции, а там нас впустила переночевать бабка-стрелочница. С нею мы Новый год и встретили.