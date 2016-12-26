Вадим Самойлов, 30 декабря, «16 Тонн»
«Агата Кристи» — советская и российская рок-группа, одна из наиболее популярных в стране в середине и во второй половине 1990-х годов. Творчество группы неоднородно и пересекается со многими направлениями рок-музыки — готик-рок, постпанк, альтернативный рок, психоделический рок, арт-рок, глэм-рок и другие. На счету у группы десять студийных альбомов, пять сборников, два альбома с ремиксами, три макси-сингла, восемнадцать видеоклипов. Десятки песен стали всенародными хитами: «Viva Kalman!», «Как на войне», «Истерика», «Опиум для никого», «Сказочная тайга», «Чёрная луна», «Моряк», «Ковёр-вертолёт», «Секрет» и т. д…
Агата Кристи прекратила активную концертную деятельность в 2009 году, совершив прощальное турне «Эпилог» по 50 городам России и зарубежья. Эффектная точка этих гастролей была поставлена в июле 2010 года на фестивале «Нашествие», который собрал 150 000 человек. Долгое молчание коллектива было прервано в феврале 2015 года в Москве и Петербурге. Тогда в двух столицах с триумфом отгремели «ностальгические» концерты. Именно после них стало совершенно очевидно, что песни Вадима и Глеба Самойловых нужны поклонникам и сейчас.
30 декабря в московском клубе «16 тонн», в специальном предновогоднем концерте, прозвучат любимые песни в исполнении одного из основателей группы. Вадим Самойлов сыграет программу из лучших хитов коллектива, которые будут исполнены в аутентичном звучании, какими мы их услышали впервые много лет назад. Также в программе будут исполнены произведения из сольных проектов Вадима и новые авторские песни.