Вадим Самойлов, 30 декабря, «16 Тонн»

Вадим Самойлов — экс-лидер леген­дар­ной рок-груп­пы «Агата Кри­сти», на пе­снях ко­то­рой выро­сло не одно по­ко­ление слу­ша­телей

«Агата Кри­сти» — советс­кая и ро­ссийс­кая рок-гру­ппа, одна из наиболее по­пу­ля­рных в стране в се­ре­дине и во второй по­ло­вине 1990-х годов. Тво­рчест­во груп­пы неод­норо­дно и пе­ре­секается со мно­ги­ми нап­рав­лениями рок-му­зы­ки — готик-рок, пост­панк, аль­тер­нати­вный рок, пси­хо­деличе­ский рок, арт-рок, глэм-рок и другие. На счету у груп­пы десять студийных альбомов, пять сбо­рников, два альбома с реми­ксами, три ма­кси-синг­ла, восем­над­цать видеок­липов. Деся­тки песен стали все­на­ро­дными хи­та­ми: «Viva Kalman!», «Как на войне», «Исте­ри­ка», «Опиум для ни­ко­го», «Сказо­чная тайга», «Чёрная луна», «Моряк», «Ковёр-ве­ртолёт», «Секрет» и т. д…

Агата Кри­сти пре­кра­ти­ла ак­тив­ную ко­нцерт­ную деятель­ность в 2009 году, сове­ршив прощаль­ное ту­рне «Эпилог» по 50 го­ро­дам России и за­ру­бежья. Эффект­ная то­чка этих гаст­ролей была пос­тав­лена в июле 2010 года на фе­сти­ва­ле «Нашест­вие», ко­то­рый со­брал 150 000 че­ло­век. Долгое мо­лчание кол­лек­тива было пре­рвано в фе­врале 2015 года в Моск­ве и Петер­бур­ге. Тогда в двух сто­ли­цах с триум­фом отг­ре­ме­ли «нос­таль­гиче­ские» кон­цер­ты. Име­нно по­сле них стало совер­шен­но очеви­дно, что пе­сни Вадима и Глеба Самойловых ну­жны пок­лон­никам и сейчас.

30 дека­бря в мо­сковс­ком клубе «16 тонн», в специаль­ном пре­дно­во­го­днем кон­цер­те, про­звучат лю­би­мые пе­сни в ис­пол­нении одного из осно­ва­телей груп­пы. Вадим Самойлов сы­гра­ет прог­рам­му из лу­чших хитов кол­лек­тива, ко­то­рые будут ис­пол­нены в аутен­тич­ном зву­ча­нии, ка­ки­ми мы их услы­ша­ли впе­рвые много лет назад. Также в прог­рам­ме будут ис­пол­нены произ­ве­де­ния из соль­ных проек­тов Вадима и новые авторс­кие пе­сни.