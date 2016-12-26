Борис Гребенщиков и Алексей Зубарев, 28 декабря, PMLoft

28 декабря Борис Гребенщиков и гитарист Алексей Зубарев выступят с программой «Песни огненной воды» в творческой мастерской PMLoft на Кутузовском проспекте. Новогодний концерт пройдет под эгидой агентства ArtMania, развивающего бренд фестиваля «Усадьба Jazz»

«Энергии, исходящей от Бориса Гребенщикова достанет всем, – обещают организаторы. - Перефразируя Анненского, приходите с любимыми и близкими не потому, что от него светло, а потому, что с ним не надо света. Уютная, почти загородная атмосфера в кругу близких по духу людей, знающих цену хорошей музыке и творчеству, комфорту и положительным эмоциям, с человеком, творящим музыку света - разве не этого ждем от новогодних встреч?»

Алексей Зубарев – гитарист «Аквариума» в 1992-1997 и с 2013 года. Также играл в группе на клавишных, виолончели и флейте, участвовал в создании аранжировок - в частности, при записи альбомов «Пески Петербурга» и «Гиперборея».

Начало: 20.00