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Названа предполагаемая причина смерти Джорджа Майкла

14:30 26.12.2016
Джордж Майкл. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
Джордж Майкл. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
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Причиной смерти знаменитого британского певца Джорожа Майкла стала сердечная недостаточность, сообщает издание Sky News.

Эту информацию прессе сообщил менеджер артиста Майкл Липпман. Другие подробности скоропостижной кончины музыканта не сообщаются.

Джордж Майкл скончался 25 декабря в собственном доме в Великобритании. Британская полиция пока не установила причину смерти певца, отметив, что никаких подозрительных обстоятельств его смерти не выявлено. «Вскрытие тела будет произведено в соответствующее время», - отметили представители полиции.

Джордж Майкл родился 25 июня 1963 года в Лондоне. Свою музыкальную карьеру он начал в 1981 году, когда он вместе со своим школьным другом Эндрю Риджли создал группу The Executives. Группа не смогла добиться успеха, и тогда Майкл и Риджли решили выступать дуэтом, приняв наименование Wham! Дуэт выпустил коммерчески успешные синглы, но распался в 1986 году. После чего Джордж Майкл продолжил работу как сольный исполнитель, добившись оглушительного успеха, выпустив шесть полноформатных альбомов.

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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26.12.2016, 15:18
Гость: Какова

причина сердечной недостаточности в 54 года?
Правильно: наркота или бухло.
Или и то и другое вместе.
26.12.2016, 14:57
Гость: Кот Мурр

Вот нам нафиг он сдался?А?В такой день?Офанарели совсем Поклонники Запада?
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