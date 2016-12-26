Новый год 2017 с группой «БИ-2», 31 декабря, «16 Тонн»

Новый Год при­ня­то встречать в ко­мпании бли­зких и до­ро­гих людей

Если же еще в пра­ктиче­ски ро­дном клубе и с лю­би­мыми му­зы­ка­нтами — то это вообще по­бе­да.

А кого, как не гру­ппу «Би-2», по­звать на но­во­го­дний празд­ник? Кто может под­вес­ти итоги года лу­чше, чем му­зы­ка­нты, все 12 ме­ся­цев ра­бо­та­вшие в поте лица, снима­вшие клипы, ез­див­шие в туры и 24/7 пре­бы­ва­вшие в дви­же­нии.

2016 год принес гру­ппе Шуры и Лёвы хит «Лайки», ко­то­рый гру­ппа отп­ра­ви­ла ли­чно каж­дому под­пис­чику официаль­ного сообщест­ва кома­нды «ВКон­так­те»! В ок­тяб­ре ста­ртовал тур «Би-2» с прог­рам­мой «Best of», приуроче­нный к вы­хо­ду од­но­им­ен­ного сбо­рника. Одно­време­нно с этим гру­ппа продо­лжала серию кон­цер­тов с си­мфо­ни­че­ским оркест­ром. Все время, ко­то­рое оста­ва­лось от гаст­ролей и съемок, гру­ппа уде­ля­ла за­пи­си но­во­го ма­те­риала — ее очере­дная плас­тин­ка за­пла­ни­рована на 2017 год. И это еще не все; планы у Шуры с Лёвой на­по­леоновс­кие — в следующем же году выйдет вторая часть альбома «Би-2» с Пражс­ким си­мфо­ни­че­ским оркест­ром.

Все­гда мо­ло­дые и отк­рытые всему но­во­му, «Би-2» входят в 2017 год по­лными сил и эне­ргии. Ими они с радостью по­де­ля­тся со всеми, кто будет в эту но­во­го­днюю ночь в «Тоннах». Любимые пе­сни, «своя» пу­блика, му­зы­ка новых надежд и 146% но­во­го­днего наст­роения — все это ждет вас в «Тоннах» 31 дека­бря!