Новый год 2017 с группой «БИ-2», 31 декабря, «16 Тонн»
Если же еще в практически родном клубе и с любимыми музыкантами — то это вообще победа.
А кого, как не группу «Би-2», позвать на новогодний праздник? Кто может подвести итоги года лучше, чем музыканты, все 12 месяцев работавшие в поте лица, снимавшие клипы, ездившие в туры и 24/7 пребывавшие в движении.
2016 год принес группе Шуры и Лёвы хит «Лайки», который группа отправила лично каждому подписчику официального сообщества команды «ВКонтакте»! В октябре стартовал тур «Би-2» с программой «Best of», приуроченный к выходу одноименного сборника. Одновременно с этим группа продолжала серию концертов с симфоническим оркестром. Все время, которое оставалось от гастролей и съемок, группа уделяла записи нового материала — ее очередная пластинка запланирована на 2017 год. И это еще не все; планы у Шуры с Лёвой наполеоновские — в следующем же году выйдет вторая часть альбома «Би-2» с Пражским симфоническим оркестром.
Всегда молодые и открытые всему новому, «Би-2» входят в 2017 год полными сил и энергии. Ими они с радостью поделятся со всеми, кто будет в эту новогоднюю ночь в «Тоннах». Любимые песни, «своя» публика, музыка новых надежд и 146% новогоднего настроения — все это ждет вас в «Тоннах» 31 декабря!