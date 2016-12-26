Noize MC, 2 января, RED
Noize MC. Фото предоставлено организаторами концерта
Всех поклонников и гостей праздничного сейшна ждёт феерический концерт, который оправданно станет достойным стартом 2017 года!
Новогодние сюрпризы и подарки, атмосфера всеобщего добра и релакса, а главное, приятная компания во главе с командой снегурочек и Деда Мороза аkа Noize MC – вот, что необходимо каждому, кто желает продлить ощущение праздника и зимней сказки!
Встретим новый 2017 год вместе с Noize MC в клубе RED 2 января!