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Noize MC, 2 января, RED

14:40 26.12.2016
Noize MC. Фото предоставлено организаторами концерта
Noize MC. Фото предоставлено организаторами концерта
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2 января самый искромётный и острословный Дед Мороз – Noize MC – устроит настоящий хип-хоп Новый Год в московском клубе RED!

Всех поклонников и гостей праздничного сейшна ждёт феерический концерт, который оправданно станет достойным стартом 2017 года!

Новогодние сюрпризы и подарки, атмосфера всеобщего добра и релакса, а главное, приятная компания во главе с командой снегурочек и Деда Мороза аkа Noize MC – вот, что необходимо каждому, кто желает продлить ощущение праздника и зимней сказки!

Встретим новый 2017 год вместе с Noize MC в клубе RED 2 января!

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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