Noize MC, 2 января, RED

2 января самый искромётный и острословный Дед Мороз – Noize MC – устроит настоящий хип-хоп Новый Год в московском клубе RED!

Всех поклонников и гостей праздничного сейшна ждёт феерический концерт, который оправданно станет достойным стартом 2017 года!

Новогодние сюрпризы и подарки, атмосфера всеобщего добра и релакса, а главное, приятная компания во главе с командой снегурочек и Деда Мороза аkа Noize MC – вот, что необходимо каждому, кто желает продлить ощущение праздника и зимней сказки!

Встретим новый 2017 год вместе с Noize MC в клубе RED 2 января!