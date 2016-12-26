Григорий Лепс «Апгрейд Upgrade» (2 CD)

Исполнитель: Григорий Лепс, Название: «Апгрейд # Upgrade», Стиль: эстрада, Год: 2016

Обложка диска. Предоставлено издателем

Григорий Лепс всегда уделял исключительное внимание инструментальному сопровождению своих песен. В его составе играли лучшие российские музыканты, среди которых, например, был Вячеслав Молчанов, позже ярко проявивший себе в «Кипелове», Six Sense и сольном проекте. Сейчас Лепс переманил к себе клавишника Глеба Самойлова

Константина Бекрева. Возможно, этот факт стал одной из причин, по которой мэтр захотел услышать свои известные произведения в обновленных студийных аранжировках. Работа пошла, да так споро, что альбом разросся до двухдискового релиза.

Рука Бекрева очень ощутима во многих треках. Это касается и «Уходи по-английски» и «Одиноко», которые теперь звучат с явным привкусом синти-попа, и «Ну и что», которая буквально нанизана на «квиновскую» «Shoe Must Go On» (как-никак, Бекрев — глэм-рокер!). С «Ну и что», кстати, вышла интересная история. Песня принадлежит группе «Русские», исполнялась Лепсом с измененными словами, а теперь она звучит с исходным текстом.

Заигрывания с электроникой ни в коей мере не идут в ущерб драйвовому хард-року, производством которого так славится Григорий Лепс. «Вьюга», «Криса-ревность» и «Лабиринт» буквально сшибают с ног. В «Бабосы босfм» Лепс, при содействии украинской группы «Грин Грей» пробует свои силы на нивы альтернативного рока, и результат тоже выходит впечатляющим. Хватает тяжелых гитар и в дуэте с Тимати «Дай мне уйти», и на этом фоне гламурный рэпер кажется новым участником группы «Кирпичи».

Нередки заныры подвергнутого апгрейду Лепса и в другие стили. Особенно хорош помпезный джаз в дуэте с Эмином «С добрым утром, Земля» и регги в «Она», где упоминание об ЛСД сменили на «отягчающий» героин. А «гимн новой России» «Рюмка водки на столе» обрел полуакустическую прозрачность и эффектную коду от темнокожего барабанщика Криса Колмана. Три новые песни - «На заре», «Зола», «Но ты — не я» погоды не делают, но и малины не портят.

«Upgrade» - не пустая забава, и не сиюминутная прихоть подуставшего от собственных достижений всеобщего любимца. Об этом свидетельствует и стильное оформление диска (восьмиполосный диджипак, тиснение с красноватым отливом. Цифровой портрет Лепса на кирпичной стене), и тот факт, что Лепс уже работает над вторым «Апгрейдом».