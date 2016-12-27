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Шотландский военный оркестр почтил память ансамбля имени Александрова

20:36 27.12.2016
Фото со страницы Band of the Scots Guards в Facebook
Фото со страницы Band of the Scots Guards в Facebook
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Оркестр шотландских гвардейцев Band of the Scots Guards посвятил одно из своих выступлений памяти артистов российского академического ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Согласно сообщению на странице оркестра в Facebook, шотландцы выступили на площади перед Букингемским дворцом. Отмечается, что мероприятие было также посвящено памяти скончавшегося накануне британского певца Джорджа Майкла.

Артисты ансамбля имени Александрова погибли 25 декабря в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России в акватории Черного моря. Они направлялись в Сирию, чтобы выступить перед находящимися там российскими военнослужащими.

В настоящее время спасатели поднимают со дна останки погибших и обломки самолета. Следствие отрабатывает несколько версий о причинах катастрофы. Специалисты склоняются к том, что к трагедии могли привести техническая неисправность и ошибка пилотирования.
 

Темы: Шотландия, Авиакатастрофы, Искусство и культура, Музыка в мире
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Комментарии читателей
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28.12.2016, 03:59
Простите

Ты баксы любишь!!!
27.12.2016, 23:45
Европеец

Не люблю армейскую музыку, вид женщины в военной форме меня приводит в уныние, еще больше не люблю когда Александровцов называют поющим оружием.
Но знаю как к их выступлениям относились те, которые там были и считаю, что такие люди незаслужили такую смерть. А потому считаю, что шотландцы сделали хорошую вещь.
27.12.2016, 22:21
Татьяна Алексеевна

Огромное СПАСИБО Шотландскому военному оркестру.Дай Бог ВАМ ВСЕМ здоровья!!!
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