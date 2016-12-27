Шотландский военный оркестр почтил память ансамбля имени Александрова

Оркестр шотландских гвардейцев Band of the Scots Guards посвятил одно из своих выступлений памяти артистов российского академического ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Согласно сообщению на странице оркестра в Facebook, шотландцы выступили на площади перед Букингемским дворцом. Отмечается, что мероприятие было также посвящено памяти скончавшегося накануне британского певца Джорджа Майкла.

Артисты ансамбля имени Александрова погибли 25 декабря в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России в акватории Черного моря. Они направлялись в Сирию, чтобы выступить перед находящимися там российскими военнослужащими.

В настоящее время спасатели поднимают со дна останки погибших и обломки самолета. Следствие отрабатывает несколько версий о причинах катастрофы. Специалисты склоняются к том, что к трагедии могли привести техническая неисправность и ошибка пилотирования.

