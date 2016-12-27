АВВА, Шер и саундтрек «Чародеев» взбодрят пассажиров метро в Новый год

В новогодние праздники шлягеры квартета АВВА и музыка из советских и французских комедий зазвучат в Московском метрополитене.

Такую программу предложила радиостанция метро «Риома-М», сообщает InterMedia со ссылкой на официальный портал мэра и правительства столицы. Пассажиры подземки получать возможность узнать интересные факты, связанные с Новым годом, стихотворения, посвященные любимому празднику, а также отечественные и зарубежные композиции, в том числе песни из советских и французских комедий.

Порадует посетителей столичного метро метро мелодия из знаменитой французской комедии «Игрушка» с Пьером Ришаром, музыкальный хит американского тромбониста Гленна Миллера «In the Mood», заводная композиция из «Шоу Бенни Хилла» «Yakety Sax», а также «Little Man» в исполнении Шер и Сонни Боно.

Непременным атрибутом праздника в метро станут песни «Пока часы двенадцать бьют» из фильма «Чародеи», «Пять минут» из комедии «Карнавальная ночь», «Кабы не было зимы…» из мультфильма «Зима в Простоквашино», а также произведения классической музыки. Среди последних - «Новогодняя» Пряжникова, «Вальс» Свиридова, «Адажио» Чайковского из балета «Щелкунчик», «Венские конфетки» Иоганна Штрауса, Симфония № 40 Моцарта.

Новогодняя радиотрансляция будет идти в вестибюлях, на эскалаторах, а также в кассовых залах метрополитена до 8 января 2017 года.