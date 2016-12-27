Billy’s Band, 4-5 января, «16 тонн»
Он, а также лучшие хиты группы, будут исполнены на новогоднем концерте в «16 тонн» — по традиции, он идет в двух частях два дня подряд, причем программа обоих концертов не повторяется.
Но сперва о достижениях Billy’s Band в 2016-м. В этом году свет увидел их новый альбом «Слегка». На нем группа обратились к корням: это настоящий джаз, каким он был более полувека назад. У них получился уникальный и беспрецедентный пример авторского джаза на русском языке. Без примесей блюза и рока, как в прошлые года, фьюжена и конъюнктуры. Без эпатажных стилизаций под старину и опостылевшего постмодернизма.
«Мы рискнули первыми попробовать создать то, чего до сих пор не было в России. А именно, новые джазовые песни на русском языке. И, кажется, это получилось», — говорит о своей работе Билли Новик. «А вообще, хотелось какого-то полета легкости, с налетом сдержанного петербургского юмора, возвышенного легкомыслия и незримыми нотками светлой печали. Короче, как обычно».
Как обычно — это и традиционные пост-новогодние концерты Billy’s Band в «16 тоннах»: два дня, чтобы успели все; полный набор алко-блюзов — чтобы запраздновавшиеся жители и гости Москвы начали понемногу отходить.