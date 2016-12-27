К 2016 году гру­ппа Билли Новика по­дходит не то­лько с соот­ве­тствующим наст­роением, но и с обоймой но­во­го ма­те­риала

Он, а та­кже лу­чшие хиты груп­пы, будут ис­пол­нены на но­во­го­днем кон­цер­те в «16 тонн» — по тра­ди­ции, он идет в двух ча­стях два дня по­дряд, причем прог­рам­ма обоих кон­цер­тов не по­вторяется.

Но спе­рва о до­сти­же­ниях Billy’s Band в 2016-м. В этом году свет увидел их новый альбом «Сле­гка». На нем гру­ппа обра­ти­лись к ко­рням: это на­стоящий джаз, каким он был более по­лу­века назад. У них по­лу­чи­лся уникаль­ный и бесп­ре­це­дент­ный пример авторс­кого джаза на русс­ком языке. Без при­ме­сей блюза и рока, как в про­шлые года, фьюжена и конъюнк­туры. Без эпата­жных сти­ли­заций под ста­ри­ну и опо­стыле­вшего пост­модер­низ­ма.

«Мы риск­нули пе­рвыми по­про­бо­вать со­здать то, чего до сих пор не было в России. А име­нно, новые джа­зо­вые пе­сни на русс­ком языке. И, каже­тся, это по­лу­чилось», — го­во­рит о своей ра­бо­те Билли Новик. «А вообще, хо­те­лось ка­ко­го-то по­ле­та лег­кос­ти, с на­ле­том сдер­жан­ного пете­рбургского юмора, во­звыше­нного ле­гкомы­слия и не­зри­мы­ми но­тками све­тлой пе­ча­ли. Короче, как обы­чно».

Как обы­чно — это и тра­ди­ционные пост-но­во­го­дние кон­цер­ты Billy’s Band в «16 то­ннах»: два дня, чтобы успели все; по­лный набор алко-блюзов — чтобы за­празд­нова­вши­еся жи­те­ли и го­сти Моск­вы на­ча­ли поне­многу отходить.