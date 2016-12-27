«Эпидемия», 7 января, RED
Подробнее об этом концерте рассказывает лидер группы Юрий Мелисов:
«В последнее время в столице у нас сплошные юбилеи, постановки и презентации… Конечно, нам всегда интересно работать над большими красочными шоу, но сейчас появилось желание чуть снизить градус пафоса и ответственности, и представить для наших слушателей несколько иной… необычный формат концерта.
Прежде всего, мы готовим несколько музыкальных сюрпризов, которые помогут создать всем праздничное настроение и вряд ли когда-то снова будут исполнены нами в дальнейшем. Помимо этого, нам очень нравится особая атмосфера наших акустических вечеров, и мы решили исполнить ряд песен именно в таком виде.
Ну и, конечно же, основную часть программы составят ваши любимые песни в привычном электрическом исполнении. Не могу не отметить, что клуб RED всегда был очень гостеприимен к нам, и мы, буквально, чувствуем себя там как дома, что особенно важно, ведь именно 7 января на сцене свой День Рождения будет отмечать Дима Процко! Отличная возможность, лично поздравить его и Диму Кривенкова (у которого День Рождения буквально за несколько дней до этого), не правда ли?!
С нетерпением ждём этот концерт и очередную встречу с нашей дружной ЭПИ-семьей!!!»
До встречи 7 января на особом Рождественском концерте группы «ЭПИДЕМИЯ» в клубе RED!