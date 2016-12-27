«Эпидемия», 7 января, RED

Группа «Эпидемия» приглашает всех своих друзей и поклонников 7 января провести вместе вечер в рамках «Рождественского Концерта» в уютной обстановке московского клуба RED!

Подробнее об этом концерте рассказывает лидер группы Юрий Мелисов:

«В последнее время в столице у нас сплошные юбилеи, постановки и презентации… Конечно, нам всегда интересно работать над большими красочными шоу, но сейчас появилось желание чуть снизить градус пафоса и ответственности, и представить для наших слушателей несколько иной… необычный формат концерта.

Прежде всего, мы готовим несколько музыкальных сюрпризов, которые помогут создать всем праздничное настроение и вряд ли когда-то снова будут исполнены нами в дальнейшем. Помимо этого, нам очень нравится особая атмосфера наших акустических вечеров, и мы решили исполнить ряд песен именно в таком виде.

Ну и, конечно же, основную часть программы составят ваши любимые песни в привычном электрическом исполнении. Не могу не отметить, что клуб RED всегда был очень гостеприимен к нам, и мы, буквально, чувствуем себя там как дома, что особенно важно, ведь именно 7 января на сцене свой День Рождения будет отмечать Дима Процко! Отличная возможность, лично поздравить его и Диму Кривенкова (у которого День Рождения буквально за несколько дней до этого), не правда ли?!

С нетерпением ждём этот концерт и очередную встречу с нашей дружной ЭПИ-семьей!!!»

До встречи 7 января на особом Рождественском концерте группы «ЭПИДЕМИЯ» в клубе RED!