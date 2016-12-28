Конкурсный отбор в Ансамбль имени Александрова начнется после Нового года

Конкурс артистов в состав Ансамбля имени Александрова начнется после Нового года, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.

По его словам, все силы сейчас направлены на то, чтобы «не потерять высокое звание и высокое признание в обществе Ансамбля Александрова». Миссия тех артистов, которые войдут в состав Ансамбля заключается в том, чтобы они не только сохранили наследие коллектива, но и приумножили и развивали его.

«Уже после Нового года мы начнем проведение конкурса по отбору в состав нашего хора и оркестра. Туда отбирались и попадали лучшие, я думаю, что так будет и на этот раз», - заявил Шойгу.

Он также выразил благодарность тем компаниям, которые предложили свою помощь Ансамблю, с тем, чтобы Минобороны могло быстрее восстановить его материальные ресурсы.

Как пишет агентство, память артистов Ансамбля имени Александрова, погибших в авиакатастрофе Ту-154 в акватории Черного моря близ Сочи, могут увековечить в академии музыки им. Гнесиных. По словам руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, шесть человек, погибших в этой трагедии, были учениками этой академии.

Также столичные власти обсуждают проведение мемориального концерта в Доме музыки. На 26 января там был запланирован концерт Ансамбля имени Александрова. По словам Кибовского, отменять этот концерт пока не планируется. «Мы попробуем сделать концерт в память об этих людях», - сказал он, отметив, что пока никто не пытался вернуть купленные билеты.

Напомним, самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение 25 декабря. Он направлялся в Сирию, на борту находились 92 человека, 64 из которых — артисты Ансамбля имени Александрова.