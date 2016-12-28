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Состояние Джорджа Майкла может достаться его крестникам

12:40 28.12.2016
Джордж Майкл. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
Джордж Майкл. Фото с офстраницы музыканта в Facebook
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Часть состояния знаменитого британского певца Джорджа Майкла может достаться его крестным детям, сообщает The Mirror.

Как пишет издание, состояние исполнителя составляет около 130 миллионов долларов. Свои финансы Джордж Майкл щедро жертвовал на благотворительные цели, лично направлял деньги остро нуждающимся. Певец также волонтерствовал в приюте для бездомных, что держалось в тайне.

По мнению издания, крестники Джорджа Майкла могут унаследовать значительную долю его состояния. Среди них значатся дети британского актера и музыканта Мартина Кемпа, а также дочь певицы Джерри Холлиуэлл.

Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни 25 декабря в своем загородном особняке в деревне Горинг-он-Тэмз в графстве Оксфордшир. По словам менеджера исполнителя, причиной смерти певца стала сердечная недостаточность.

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Знаменитости и популярные персоны, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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