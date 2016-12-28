Адель стала артистом года по версии Billboard

Адель в третий раз названа артистом года по версии влиятельного музыкального журнала Billboard.

«Адель заканчивает 2016 год на привычном месте — вершине нашего топ-листа. Почти через пять лет после ее последнего альбома «21» она вернулась на сцену, как будто никогда ее не покидала», - говорится в итоговой статье издания.

Обозреватели Billboard отмечают, что для Адель длинные перерывы между альбомами не являются проблемой и ее поклонники остаются верны ей на протяжении всех этих лет. И продажи альбома «25» лишь подтверждают эту теорию. На текущий момент пластинка разошлась тиражом 9,1 миллион копий. И это при том, что артистка сознательно избегает использования потоковых музыкальных сервисов типа Spotify.

Billboard также напоминает, что ее сингл «Hello» провел на вершине хит-парада 10 недель. И по итогам года этот трек находится на 7 месте рейтинга издания. А гастрольное турне в поддержку «25» попало на 4 место гастрольного рейтинга.

Ранее Billboard называл Адель артистом года в 2011 и 2012 годах соответственно.