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Популярная певица Пинк во второй раз стала мамой

18:19 29.12.2016
Пинк. Фото с офстраницы певицы в Facebook
Пинк. Фото с офстраницы певицы в Facebook

Популярная певица Пинк во второй раз стала мамой.

Радостной новостью артистка поделилась с подписчиками своего блога в Instagram, опубликовав фото с новорожденным сыном.

Это второй ребенок в семье артистки и известного мотокроссного гонщика Кэри Харта. Новорожденного малыша назвали Джеймсон Мун Харт.

Пинк и Кэри Харт вместе с 2001 года. Они официально оформили свои отношения в 2006 году. Пара несколько раз расходилась, но официально они никогда не разводились. В июне 2011 года у них родилась дочь Уиллоу Сейдж Харт. 

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Знаменитости и популярные персоны, Семья и брак в мире искусства и шоу-бизнеса, Беременность и роды
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