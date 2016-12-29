Популярная певица Пинк во второй раз стала мамой.

Радостной новостью артистка поделилась с подписчиками своего блога в Instagram, опубликовав фото с новорожденным сыном.

Это второй ребенок в семье артистки и известного мотокроссного гонщика Кэри Харта. Новорожденного малыша назвали Джеймсон Мун Харт.

Пинк и Кэри Харт вместе с 2001 года. Они официально оформили свои отношения в 2006 году. Пара несколько раз расходилась, но официально они никогда не разводились. В июне 2011 года у них родилась дочь Уиллоу Сейдж Харт.