Бейонсе названа главным благотворителем 2016 года

Популярная певица Бейонсе названа главным звездным благотворителем года по версии некоммерческой организации DoSomething.org.

В первую очередь была отмечена деятельность артистки в рамках поддержки движения Black Lives Matter, которое борется с произволом в отношении темнокожего населения США. Также певица пожертвовала более 80 тысяч долларов городу Флинт (штат Мичиган), который пострадал в результате загрязнения воды.

Кроме того Бейонсе провела несколько шоу в поддержку проекта Robin Hood Foundation, который помог 14-ти старшеклассникам из неблагополучного Детройта оплатить обучение.

В список звезд, которые уделяют большое внимание благотворительности также попали Тейлор Свифт, Деми Ловато, Lady GaGa, Майли Сайрус.