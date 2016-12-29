Джордж Майкл оставил после себя три неизданных альбома

Британский певец Джородж Майкл оставил после себя три неизданных альбома, пишет The Mirror.

Однако, как отмечает издание, эти пластинки могут никогда не увидеть свет. По словам одногруппника Джорджа Майкла по Wham! Эндрю Риджли, Джордж Майкл лично контролировал все релизы. «Ни я, ни кто-либо другой не могли переломить этот принцип», - добавил он.

Издание пишет, что Джордж Майкл работал над тремя альбомами под рабочими названиями «Trojan Souls», «Extended Plaything» и «White Light». Однако он был не удовлетворен получившимся результатом и не хотел издавать эти работы.

«Джордж был талантливым и блестящим музыкантом, но он был упрямым и с ним было трудно иметь дело из-за его перфекционизма», - рассказал источник из окружения артиста.

Над пластинкой «Trojan Souls» Джордж Майкл начал работать еще в 1990-х годах. Планировалось, что альбом будет включать треки в исполнении таких музыкантов, как Стиви Уандер, Шаде, Брайн Ферри, Джаннет Джексон, Сиал.

На церемонии закрытия Олимпийских игр в 2012 году он исполнил трек «White Light», который был написан под влиянием пережитой клинической смерти, ставшей следствием тяжелой пневмонии.

Джордж Майкл скончался 25 декабря на 54-м году жизни в загородном особняке в деревне Горинг-он-Тэмз в графстве Оксфордшир. Причиной смерти певца предположительно является сердечная недостаточность.