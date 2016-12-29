«Ундервуд» с иронией обыграл высказывание Путина о благосостоянии

22 декабря в клубе «Stereo Hall» состоялся праздничный концерт, посвящённый 21 году существования коллектива с удивительной судьбой под названием «Ундервуд».

Да, вот такая некруглая, но, тем не менее, замечательная дата!

То, что Максим Ткаченко, Владимир Кучеренко и аккомпанирующие им музыканты устроили на сцене, выходит за рамки простого концерта. Песни, предисловия к ним, авторские стихотворения, видеоклипы, шары в зале, люстры из Эрмитажа, зрительские флешмобы – создавали атмосферу праздника – и разве что праздничного застолья не было. Зал просторный, так вот к началу концерта в нём было уже не протолкнуться.

Прозвучали песни разных лет практически из всех альбомов, за исключением неформатной «Красной кнопки». Был также и новый материал. Почти три часа изящной музыки и поэзии. Но преимущество отдавалось песням, выпущенным с конца двухтысячных. Из дебютного альбома «Всё пройдёт, милая» были представлены три песни. «Следи за её левой рукой» – на концерте чувствовался источник вдохновения от мелодики Сантаны сильнее, чем это можно при внимательном прослушивании обнаружить на пластинке.

Написанная в конце девяностых «Ауфвидерзейн» – где неожиданно распознались в качестве составного элементы те же народные советские мотивы, что и в «Пионервожатой» «Бахыт-Компота» и «Крановщиках» «Манго-Манго». О третьей песне позже. Из третьей пластинки «Бабло побеждает зло» слушателям были предложены – и встречены на ура – «Город женщин» и фривольная «Секс – это грязное дело».

«Опиум для народа», как и «Всё пройдёт милая» и «Бабло побеждает зло», был презентован без заглавной композиции. Обстановку задавали размашисто-каламбурная «Это судьба», где авторы рассуждают как бы равноудалённо от верующих, агностиков и атеистов о жизни, и – «Товары и услуги» – сатира на неправильно понимаемое потребление. Что же, не одни Степанцов и Шнуров у нас вкрапляют интеллектуальную матерщину в произведения. Празднуя собственную годовщину, музыканты не забыли и о том, что дорого и важно каждому человеку (даже если кто-то сам отрицает): о Новом годе. С грядущим праздником поздравили балладами «Мария и снег» и «Сколько весит душа».

Из остальных ключевых песен на концерте отмечу следующие с разбивкой по тематике:

– «Все, кого ты так сильно любил», «Йога и алкоголь», «Любовь как прогулка по минным полям», «Самая красивая девушка в мире», «Чего ты ждёшь», «Точка невозврата», «Письмо в бутылке» (лирика – грустная и весёлая, ироничная и не очень);

– «Ангелы и аэропланы», «Лётчик», «Молчим и курим» (лирика служивых), сюда же ещё одна развязная матерщинная песня – «Я ухожу в разведку с мудаками» (беззлобная).

Не обошлось и без политики. Вот что важно. «Ундервуд», приобретя популярность, превратился в один из объектов внимания продюсеров и коллег-артистов, скажем так, не вышедших из возраста кромешного отрицания страны и протеста непонятно против чего и за что. Тем не менее, они в этом окружении сохраняют своё лицо и всё сказали уже в песне «Очень хочется в Советский союз». Крымчане, они от ответа на вопрос его принадлежности элегантно уходят, вместо ответа политического давая ответ музыкальный («Скажи мне, чей Крым»).

Мало того – высказывание Президента Российской Федерации о благосостоянии населения во вступлении к одной песне музыканты обыграли с привлекательной иронией (кажется, это была «Сколько весит душа», но могу ошибиться, забыл), а не уродливо-глумливым пасквилем, как это принято у «рукопожатных». Так что участие Козырева или Макаревича в не так давно вышедших «Других голосах» (аудиокнига «Ундервуда»), где они не заходятся в обозлённом критиковании современности, а всего лишь зачитывают стихотворения Максима и Владимира, является триумфом творцов и капитуляцией тех, кто стремится к нагнетанию человеческой вражды.

Завершился концерт известной песней начала 2000-х о космонавте Гагарине. 21 год за два с половиной часа. И – в новый путь с новыми хорошими произведениями!