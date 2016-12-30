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Полиция отказала Киркорову в возбуждении уголовного дела против Маруани

14:56 30.12.2016
Филипп Киркоров © KM.RU, Игорь Варнавский
Филипп Киркоров © KM.RU, Игорь Варнавский
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Полиция Москвы отказала в возбуждении уголовного дела о вымогательстве против лидера французской группы Space Дидье Маруани и его юриста Игоря Трунова, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление было подано российским исполнителем Филиппом Киркоровым в ноябре 2016 года. Как сообщает агентство, по заявлению Киркорова следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

При этом полиция продолжает проверку по заявлению Маруани о ложном доносе со стороны Киркорова. По словам адвоката Маруани, Интерпол также отказал российской полиции в запросе о предоставлении правоустанавливающих документов на спорную композицию.

«Интерпол отказал МВД в их запросе, мотивировав тем, что направлен ненадлежащим заявителем. Такого рода запрос должен исходить либо от Генеральной прокуратуры РФ, либо от МИД», - цитирует агентство слова Трунова.

Конфликт между Маруани и Киркоровым разгорелся из-за композиции последнего «Жестокая любовь», автором музыки для которой выступил композитор Олег Попков. Экспертиза, проведенная по просьбе Маруани, показала существенное заимствование в песне Киркорова музыкального материала из трека «Symphonic Space Dream» авторства Маруани.

Темы: Авторское право в мире шоу-бизнеса, Знаменитости и популярные персоны, Музыка и шоу-бизнес, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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30.12.2016, 21:08
аалександр

трудно не согласиться с доводами. Балаганщик чего еще от них ждать.
30.12.2016, 17:58
xmyr

Филя осел ,ну не твоя песня чо волноваться то сопи в две, нет лезет на рожон. Плагиат чистой воды и доказывать не надо,как и с Отель Калифорния Igls.
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