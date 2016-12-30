Полиция отказала Киркорову в возбуждении уголовного дела против Маруани

Полиция Москвы отказала в возбуждении уголовного дела о вымогательстве против лидера французской группы Space Дидье Маруани и его юриста Игоря Трунова, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление было подано российским исполнителем Филиппом Киркоровым в ноябре 2016 года. Как сообщает агентство, по заявлению Киркорова следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

При этом полиция продолжает проверку по заявлению Маруани о ложном доносе со стороны Киркорова. По словам адвоката Маруани, Интерпол также отказал российской полиции в запросе о предоставлении правоустанавливающих документов на спорную композицию.

«Интерпол отказал МВД в их запросе, мотивировав тем, что направлен ненадлежащим заявителем. Такого рода запрос должен исходить либо от Генеральной прокуратуры РФ, либо от МИД», - цитирует агентство слова Трунова.

Конфликт между Маруани и Киркоровым разгорелся из-за композиции последнего «Жестокая любовь», автором музыки для которой выступил композитор Олег Попков. Экспертиза, проведенная по просьбе Маруани, показала существенное заимствование в песне Киркорова музыкального материала из трека «Symphonic Space Dream» авторства Маруани.