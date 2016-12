Названы самые прибыльные европейские звезды 2016 года

Британский бойз-бэнд One Direction возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в Европе по версии журнала Forbes.

За последние 12 месяцев музыкантам удалось заработать 110 миллионов долларов. Основной доход составили рекламные контракты с компаниями Pepsi и Colgate, а также прибыль, полученная от заключительной части мирового турне On The Road Again.

Согласно журналу Billboard, эта цифра поставила One Direction на вторую строчку самых прибыльных музыкантов. Бойз-бэнд уступает только певице Тейлор Свифт, которая заработала за минувший год 170 миллионов долларов

Что же до рейтинга Forbes, то там вторую строчку занимает футболист Криштиану Рональду с показателем в 88 миллионов долларов. И замыкает тройку самых высокооплачиваемых европейских звезд Адель, заработавшая в 2016 году 80,5 миллионов долларов.

В рейтинг Forbes также попали The Rolling Stones, Пол Маккартни и ирландские рокеры U2.